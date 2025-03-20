В Тольятти 25 ветеранов ВОВ стали почетными гражданами города
На заседании гордумы по ходатайству главы Тольятти Ильи Сухих 25 участников Великой Отечественной войны удостоены звания почетных граждан города. Это все ветераны, которые были зарегистрированы в Тольятти на 1 января 2025 года, сообщили в городском парламенте.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Решение думы о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Тольятти» к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне принималось отдельно по каждому из фронтовиков.
Депутаты порекомендовали администрации вручать грамоты и удостоверения новым почетным гражданам в торжественной обстановке. При этом выразили готовность участвовать сами и привлекать кадетов, курсантов, представителей различных патриотических организаций.