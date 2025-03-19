ТюмГУ получит грант в 460 млн рублей по программе «Приоритет-2030»

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) включили в программу «Приоритет-2030», в рамках которой он получит грант в размере 460 млн руб., сообщили в правительстве Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор (в центре)

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор (в центре)

Фото: Правительство Тюменской области

На защите университетских проектов присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор, глава минобразования РФ Валерий Фальков, топ-менеджеры, руководители крупных компаний и другие. ТюмГУ сделал ставку на проекты «Автономный промысел», «Продовольственная и биобезопасность через создание искусственных биологических экосистем» и «Ресурсосберегающие технологии для нефтегазовой отрасли, экологически чистой энергетики и защиты окружающей среды».

Университет участвует в программе не первый год: как отметил господин Моор, за это время вуз разработал несколько новых коммерчески успешных проектов, направленных на научно-технологическое развитие региона. «Такое сотрудничество помогает в достижении целей программы "Приоритет", а регион получает возможность формировать стратегию создания Межуниверситетского кампуса. Идеология этого проекта заключается в том, чтобы не просто построить новые здания, но и создать в кампусе среду, в которой наши студенты, преподаватели и ключевые индустриальные партнеры решают свои задачи, выходя на новый мировой технологический рынок»,— подчеркнул глава региона.

Обновленная программа «Приоритет-2030» стимулирует вузы ставить амбициозные цели и перестраивать внутренние процессы, результатом должно стать укрепление связи вузов с реальным сектором экономики. Отбор прошли 100 университетов из 41 региона России. Особенностью стратегий развития этих вузов стали проекты взаимодействия с предприятиями. Каждый участник представлял конкретный технологический проект, через который оценивались работа в целом и замысел университета по стратегии его развития.

Напомним, в январе в Тюмени начались свайные работы для возведения первого объекта Межуниверситетского кампуса. В составе комплекса планируется возвести 10 зданий, включая четыре общежития, гостиницу, технопарк, конгресс-центр, спортивный комплекс с бассейном, учебно-лабораторный корпус и центр поддержки талантливой молодежи.

Ирина Пичурина