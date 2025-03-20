Восьмерых нижегородцев осудят за похищение людей и вымогательство в составе ОПГ

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении людей, вымогательстве и грабеже. Перед судом предстанут восемь участников организованной преступной группы (ОПГ), сообщили в ведомстве.

По версии следствия, ОПГ действовала с февраля 2023 года по апрель 2024 года в Арзамасском районе. Обвиняемые совершали вымогательства и грабежи, похищали потерпевших и применяли к ним физическое и психическое насилие, считают следователи.

Уголовное дело, возбужденное по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ, будет рассматривать Нижегородский областной суд.

Елена Ковалева