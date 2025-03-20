ЕС отложил ответные торговые меры против США

Евросоюз отложил принятие ответных торговых мер на пошлины США с 1 апреля на середину месяца. Как сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, это позволит провести дополнительные консультации внутри ЕС и с американскими партнерами. Ответные меры Еврокомиссии уже раскритиковали Франция, Италия и Ирландия.

«Мы намереваемся синхронизировать введение двух наборов контрмер, это позволит провести консультации со странами ЕС по обоим спискам, а также даст дополнительное время для консультаций с американскими партнерами для поиска взаимовыгодных решений. Таким образом, все контрмеры ЕС, объявленные 12 марта, вступят в силу в середине апреля»,— сказал Марош Шефчович на встрече с депутатами Европарламента в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

Дональд Трамп в феврале подписал указ о введении пошлин в размере 25% на поставки стали и алюминия из всех стран. 12 марта ЕС анонсировал двухэтапные ответные меры, которые затронут экспорт американских товаров на сумму до €26 млрд. Предполагалось, что 1 апреля будут введены пошлины на некоторые виды американской продукции, в том числе на мотоциклы Harley-Davidson и виски. А с середины апреля страны ЕС планировали согласовать дополнительные контрмеры на сумму свыше €18 млрд.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, против «эскалации торговой войны» выступает главным образом Франция, а также Ирландия, Испания, Италия и Нидерланды. Из стран европейского блока эти государства экспортируют больше всего алкоголя в США, на который Дональд Трамп также грозился ввести дополнительные пошлины. К тому же лидеры Италии и Ирландии считают, что тем самым Еврокомиссия рискует возобновить «порочный круг» торговой эскалации, возникшей в первый президентский срок господина Трампа.

Лусине Баласян