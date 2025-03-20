СИМ-СИМ, откройся

Минцифры Нижегородской области доработает систему видеонаблюдения, чтобы можно было автоматически штрафовать нарушителей ПДД на электросамокатах. Число происшествий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) растет, в этом году также появились первые пострадавшие. Сервисы кикшеринга намерены самостоятельно штрафовать нарушителей, запрашивая данные с городских камер. Пока специалисты «Безопасного города» фиксируют нарушения вручную, просматривая записи. Власти ужесточили ограничения для самокатов и ограничили зоны парковки. Однако расторгнутое в прошлом году соглашение с операторами о правилах использования самокатов пока не подписано.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минцифры Нижегородской области разработало систему видеоаналитики для фиксации нарушений ПДД кикшеринговыми и частными самокатами, сообщил заместитель министра Дмитрий Осипов на заседании комитета заксобрания по транспорту. Среди основных нарушений — проезд пешеходного перехода (пользователь обязан спешиться), пересечение проезжей части в неположенных местах, передвижение в запрещенных зонах и езда на самокате вдвоем. Пока система различает не все нарушения и требует интеграции с протоколами операторов кикшеринга.

«Мы сможем получать данные от операторов мобильной связи о местоположении СИМ, номере телефона пользователя, а также хранить информацию о его передвижениях», — пояснил господин Осипов.

Когда алгоритм будет интегрирован в систему видеонаблюдения «Безопасный город», то нарушения будут фиксироваться автоматически.

Сегодня специалисты «Безопасного города» выявляют нарушения СИМ вручную и вынуждены просматривать огромный массив данных, рассказал председатель комитета Владимир Солдатенков. По словам представителя компании Woosh Айрата Шайдукова, операторы кикшеринга также заинтересованы в отсеивании нарушителей и попросили администрацию Нижнего Новгорода предоставлять им записи с городских камер. «Мэрия в пилотном режиме передаст нам фотографии нарушений, а мы сможем отследить, какой именно самокат был в определенное время в определенном месте и кто им пользовался. К нарушителю мы сможем применить санкции», — добавил господин Шайдуков.

В Woosh подсчитали, что из 3 млн поездок в год на электросамокатах 99,9% проходят без инцидентов, поэтому подняли штрафы за нарушение их использования до 100 тыс. руб. В прошлом году сервис заблокировал в Нижнем Новгороде 8 тыс. пользователей, половина из них оказалась несовершеннолетними. В компании «Юрент» добавили, что заблокировали 370 аккаунтов подростков.

В Нижнем Новгороде насчитывается порядка 8 тыс. самокатов от Woosh, «Юрент» и «Яндекс.Go». Скорость их движения ограничена до 10–25 км/ч, а поездки ограничены более чем в 100 общественных местах.

В 2025 году движение СИМ запретят на центральных улицах, набережных, площадях, мостах и парках, добавил директор городского департамента транспорта Андрей Житников. Для электросамокатов определят парковочные места, а брошенные будут отвозить на штрафстоянки. За неправильную парковку предусмотрены штрафы до 2 тыс. руб. для пользователей, и 30–60 тыс. руб. для операторов. Как писал «Ъ-Приволжье», в прошлом сезоне число аварий с прокатными самокатами увеличилось со 150 до 270 ДТП, один человек погиб. В наступившем году на пешеходном переходе сбили пенсионерку и повредили несколько автомобилей.

Расторгнутое в 2024 году соглашение об использовании кикшеринга с уточнениями по ограничениям операторы с администрацией пока не подписали, отметил председатель транспортной комиссии гордумы Станислав Прокопович (компании намерены договориться, но не успели к 20 марта согласовать условия).

«В Госдуме идут обсуждения полного запрета самокатов, а мировой опыт показывает, что в некоторых городах кикшеринг уже под запретом. Когда не было самокатов, не было и проблем», — отметил он.

По словам депутата, за бюджетный счет в городе развивается сеть велодорожек, а сервисы кикшеринга пока взяли на себя только затраты по нанесению разметки парковок для самокатов. Айрат Шайдуков подтвердил, что они готовы инвестировать, но требуется конкретика по инфраструктуре.

Судя по всему, в наступившем году выявлять нарушения пользователей кикшеринга по-прежнему придется вручную: внедрение автоматизированных решений потребует времени и финансирования из областного бюджета. Дмитрий Осипов подсчитал, что для интеграции видеоналитики в «Безопасный город» необходимо 5,5 млн руб. и три месяца. Таким образом, автоматическая фиксация нарушений может быть внедрена ближе к осени.

Роман Рыскаль