СИМ-СИМ, откройся
В Нижегородской области внедрят умное наблюдение за ездоками на электросамокатах
Минцифры Нижегородской области доработает систему видеонаблюдения, чтобы можно было автоматически штрафовать нарушителей ПДД на электросамокатах. Число происшествий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) растет, в этом году также появились первые пострадавшие. Сервисы кикшеринга намерены самостоятельно штрафовать нарушителей, запрашивая данные с городских камер. Пока специалисты «Безопасного города» фиксируют нарушения вручную, просматривая записи. Власти ужесточили ограничения для самокатов и ограничили зоны парковки. Однако расторгнутое в прошлом году соглашение с операторами о правилах использования самокатов пока не подписано.
Минцифры Нижегородской области разработало систему видеоаналитики для фиксации нарушений ПДД кикшеринговыми и частными самокатами, сообщил заместитель министра Дмитрий Осипов на заседании комитета заксобрания по транспорту. Среди основных нарушений — проезд пешеходного перехода (пользователь обязан спешиться), пересечение проезжей части в неположенных местах, передвижение в запрещенных зонах и езда на самокате вдвоем. Пока система различает не все нарушения и требует интеграции с протоколами операторов кикшеринга.
«Мы сможем получать данные от операторов мобильной связи о местоположении СИМ, номере телефона пользователя, а также хранить информацию о его передвижениях», — пояснил господин Осипов.
Когда алгоритм будет интегрирован в систему видеонаблюдения «Безопасный город», то нарушения будут фиксироваться автоматически.
Сегодня специалисты «Безопасного города» выявляют нарушения СИМ вручную и вынуждены просматривать огромный массив данных, рассказал председатель комитета Владимир Солдатенков. По словам представителя компании Woosh Айрата Шайдукова, операторы кикшеринга также заинтересованы в отсеивании нарушителей и попросили администрацию Нижнего Новгорода предоставлять им записи с городских камер. «Мэрия в пилотном режиме передаст нам фотографии нарушений, а мы сможем отследить, какой именно самокат был в определенное время в определенном месте и кто им пользовался. К нарушителю мы сможем применить санкции», — добавил господин Шайдуков.
В Woosh подсчитали, что из 3 млн поездок в год на электросамокатах 99,9% проходят без инцидентов, поэтому подняли штрафы за нарушение их использования до 100 тыс. руб. В прошлом году сервис заблокировал в Нижнем Новгороде 8 тыс. пользователей, половина из них оказалась несовершеннолетними. В компании «Юрент» добавили, что заблокировали 370 аккаунтов подростков.
В Нижнем Новгороде насчитывается порядка 8 тыс. самокатов от Woosh, «Юрент» и «Яндекс.Go». Скорость их движения ограничена до 10–25 км/ч, а поездки ограничены более чем в 100 общественных местах.
В 2025 году движение СИМ запретят на центральных улицах, набережных, площадях, мостах и парках, добавил директор городского департамента транспорта Андрей Житников. Для электросамокатов определят парковочные места, а брошенные будут отвозить на штрафстоянки. За неправильную парковку предусмотрены штрафы до 2 тыс. руб. для пользователей, и 30–60 тыс. руб. для операторов. Как писал «Ъ-Приволжье», в прошлом сезоне число аварий с прокатными самокатами увеличилось со 150 до 270 ДТП, один человек погиб. В наступившем году на пешеходном переходе сбили пенсионерку и повредили несколько автомобилей.
Расторгнутое в 2024 году соглашение об использовании кикшеринга с уточнениями по ограничениям операторы с администрацией пока не подписали, отметил председатель транспортной комиссии гордумы Станислав Прокопович (компании намерены договориться, но не успели к 20 марта согласовать условия).
«В Госдуме идут обсуждения полного запрета самокатов, а мировой опыт показывает, что в некоторых городах кикшеринг уже под запретом. Когда не было самокатов, не было и проблем», — отметил он.
По словам депутата, за бюджетный счет в городе развивается сеть велодорожек, а сервисы кикшеринга пока взяли на себя только затраты по нанесению разметки парковок для самокатов. Айрат Шайдуков подтвердил, что они готовы инвестировать, но требуется конкретика по инфраструктуре.
Судя по всему, в наступившем году выявлять нарушения пользователей кикшеринга по-прежнему придется вручную: внедрение автоматизированных решений потребует времени и финансирования из областного бюджета. Дмитрий Осипов подсчитал, что для интеграции видеоналитики в «Безопасный город» необходимо 5,5 млн руб. и три месяца. Таким образом, автоматическая фиксация нарушений может быть внедрена ближе к осени.