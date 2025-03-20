Директора компании в Городце обвинили в мошенничестве на 70 млн рублей

В Городце директор одной из организаций задержан по обвинению в мошенничестве с муниципальным контрактом. Ущерб бюджету оценивается в 70 млн руб., сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео СУ СКР по Нижегородской области Фото: скриншот из видео СУ СКР по Нижегородской области

По версии следствия, в октябре 2024 года руководитель компании-подрядчика предоставил в Управление федерального казначейства фиктивные документы о выполнении работ, которые на самом деле не были завершены. Организация получила оплату, после чего обвиняемый перечислил деньги на личные счета и распорядился ими по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Директора отправили под домашний арест.

Елена Ковалева