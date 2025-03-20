Выручка «Т-Технологий» в 2024 году выросла вдвое до рекордных 962 млрд руб., а чистая прибыль, согласно отчетности, превысила $1 млрд. Число клиентов экосистемы выросло до 48 млн. В прошлом году они потратили на покупки 9 трлн руб. — на треть больше, чем в 2023-м, и получили в виде кешбэка более 90 млрд руб. С учетом роста ключевых финансовых показателей совет директоров группы рекомендовал дивиденды в размере 32 руб. на акцию, эту сумму акционеры получат весной в дополнение к дивидендам в декабре. В итоге на одну акцию будет выплачено 124,5 руб. по итогам года. Компания также подтвердила планы платить дивиденды каждый квартал.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом кипрскую V.M.H.Y. Holdings, которая владеет 10,64% сети «Азбука вкуса». Решение принято по запросу Агентства по страхованию вкладов, которое в результате может стать владельцем доли. Ее стоимость эксперты оценили в среднем в 4 млрд руб.

Крупнейший по обороту ритейлер X5 планирует развивать направление упакованной готовой еды, которое заменит в магазинах устаревшую кулинарию на развес. Об этом заявила в интервью РБК президент X5 Екатерина Лобачева. По ее словам, безопасность готовой еды — приоритет для компании, а она зависит в том числе от технологичности производства.