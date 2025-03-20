Иностранцам разрешили работать в РФ без патента при прохождении дактилоскопии

Президент Владимир Путин подписал указ, который разрешает иностранным гражданам работать в России без патента, если они прошли дактилоскопию и медосвидетельствование на наркотики и инфекционные заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Указ опубликован на портале правовых актов. В нем уточняется, что иностранцам и лицам без гражданства для работы в России без патента необходимо пройти идентификацию личности по отпечаткам пальцев в территориальном органе МВД. Медосвидетельствование предусматривает прохождение тестирование на факт употребления наркотических или психотропных веществ без назначения врача, а также инфекционные заболевания. В их числе ВИЧ-инфекция, сифилис и туберкулез.

В 2024 году власти России ужесточили миграционную политику. Среди прочего, был создан реестр контролируемых лиц и увеличены наказания за организацию незаконной миграции. В марте 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который смягчит требования к местонахождению иностранцев, работающих в стране по патенту. Согласно документу, им разрешат работать в том числе в соседних регионах от той области, в которую они прибыли на заработки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Патентам расширяют границы».