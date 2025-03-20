Бастрыкин потребовал доклад о наезде электросамокатчика на пенсионерку в Йошкар-Оле
Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Республике Марий Эл Александра Рычкова доложить о результатах проверки по информации о травмировании пенсионерки в результате наезда на нее на электросамокате в Йошкар-Оле. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Бастрыкин потребовал доклад о наезде электросамоката на пенсионерку в Йошкар-Оле
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Ранее в интернете появилась информация о происшествии в Йошкар-Оле: молодой человек на электросамокате травмировал пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована.
Выполнение данного поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.