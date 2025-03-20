Путин предписал украинцам узаконить свое пребывание в России до 10 сентября

Граждане Украины, находящиеся в России без законных оснований, должны урегулировать свое пребывание в стране до 10 сентября либо выехать из страны к тому же сроку. Об этом говорится в указе, подписанном президентом Владимиром Путиным.

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Согласно документу, иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, должны до 10 июня этого года пройти медосвидетельствование. В частности, они должны пройти тесты на употребление наркотических веществ и наличие ВИЧ-инфекции. Президент также поручил МВД не привлекать граждан Украины за нарушения режима пребывания в России до 10 сентября, а Минздраву — организовать процесс медосвидетельствования.

Кроме того, документ устанавливает, что сроки пребывания иностранных граждан на территории указанных регионов будут продлены на срок действия трудового договора, но не позднее, чем до 31 декабря этого года. Срок действия визы может быть продлен по запросу работодателя, а срок временного пребывания в России (если виза не нужна) — по заявлению самого иностранца

Указ также предполагает, что все иностранцы (не только граждане Украины) смогут работать в России без патента, если пройдут дактилоскопию (сдача отпечатков пальцев) и медосвидетельствование на употребление наркотиков и наличие инфекционных заболеваний.

Полина Мотызлевская