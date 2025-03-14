Пашинян сообщил Путину о завершении переговоров по мирному соглашению с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре проинформировал президента России Владимира Путина о завершении переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению. Российский президент выразил готовность содействовать нормализации отношений республик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе. Как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей»,— cообщил Кремль.

Никол Пашинян подтвердил, что приедет 9 мая в Москву. Обсуждались также другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений, говорится в сообщении армянского правительства, которое приводит Armenpress. Как уточнил Кремль, стороны говорили о развитии взаимовыгодных российско-армянских связей.

«Премьер-министр проинформировал президента России о согласовании проекта текста 'Договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном' и завершении переговоров по согласованию проекта текста.

13 марта Армения и Азербайджан сообщили о согласовании последних 2 спорных пунктов мирного соглашения из 17. Ереван заявил о готовности обсуждать место и сроки подписания документа. Азербайджанская сторона считает подобные обсуждения преждевременными. Баку выдвигает еще два требования для урегулирования отношений стран: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение конституции Армении.

Лусине Баласян