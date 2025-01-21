Лавров назвал 2024 год непростым для отношений Армении и России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном заявил, что прошлый год был непростым для отношений между двумя странами, но российская сторона заинтересована в нормализации и укреплении сотрудничества. По словам министра, Армения — естественный стратегический партнер и союзник России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арарат Мирзоян (слева) и Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Арарат Мирзоян (слева) и Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я убежден, что мы сейчас конструктивно рассмотрим все имеющиеся проблемы. Мы всегда ценили и продолжаем ценить братские связи с армянским народом, Арменией, нашим естественным стратегическим партнером, союзником»,— сказал Сергей Лавров на встрече в Москве (цитата по ТАСС). Среди прочего он отметил «впечатляющие показатели» экономического сотрудничества стран, в том числе по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Торговый оборот Еревана и Москвы за прошлый год составил почти $12 млрд.

Арарат Мирзоян, в свою очередь, заявил о заинтересованности Армении в продолжении «эффективного политического диалога» для обсуждения двусторонних отношений и ситуации в регионе в целом. «И мы надеемся, что и в дальнейшем российская сторона будет учитывать все аспекты происходящего, избегая односторонних трактовок, которые, к сожалению, мы видели в последнее время, в последние дни. Надеюсь, что наша встреча способствует взаимному пониманию»,— сказал глава армянского МИДа. В числе ключевых аспектов развития отношений он назвал взаимное уважение суверенитета государств.

Сергей Лавров охарактеризовал взаимоотношения Армении и России как «непростые» за несколько дней до визита Арарата Мирзояна в Москву. На фоне продолжавшейся с осени 2023 года критики Ереваном союзников по ОДКБ и приостановки членства Армении в организации премьер-министр республики Никол Пашинян называл отношения с РФ «более практичными, чем когда-либо». При этом первые шаги к началу процесса вступления Армении в Евросоюз, по мнению российской стороны, ставят под вопрос ее членство в ЕАЭС.

О внешнеполитическом курсе Еревана — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».

Лусине Баласян