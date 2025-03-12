МИД Армении заявил о заинтересованности в сотрудничестве с РФ, Грузией и Ираном

Армения продолжает партнерские отношения с Россией и при этом заинтересована в развитии сотрудничества с ближайшими соседями — Грузией и Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Внешнюю политику республики он назвал сбалансированной и уравновешенной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы понимаем, что разные партнерства между разными странами могут не нравиться, они также могут быть причиной разочарования, но мы пытаемся объяснить, что руководствуемся интересами Армении, и ни одно из наших партнерств не направлено против третьей стороны»,— сказал Арарат Мирзоян на пресс-конференции (цитата по Armenpress).

Глава армянского МИДа напомнил, что 12 февраля парламент принял в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. «У Армении очень глубокие отношения с Евросоюзом, и сейчас мы развиваем и углубляем эти отношения»,— отметил Арарат Мирзоян.

На встрече с Араратом Мирзояном в Москве в январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 2024 год был непростым для отношений между странами, но российская сторона заинтересована в укреплении сотрудничества. Господин Лавров назвал Армению «естественным стратегическим партнером и союзником России». Арарат Мирзоян, в свою очередь, призвал вести «эффективный политический диалог» и избегать односторонних трактовок.

Лусине Баласян