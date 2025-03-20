Курс доллара вновь поднялся выше 85 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex впервые с 17 марта поднялся выше 85 руб., свидетельствуют данные Investing.com. В начале недели он опустился ниже этой отметки впервые с июня 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В 13:05 мск курс американской валюты составил 85,38 руб. Позже доллар замедлил снижение. По состоянию на 14:35 валюта торгуется на уровне 84,67 руб (+0,87%). Курс евро в это время поднялся до 91,8 руб (+0,27%).

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Центробанк установил официальный курс доллара на 20 марта на уровне 82,84 руб. 19 марта официальный курс валюты составлял 81,5 руб.

Укрепление рубля началось 12 февраля после телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Тогда американская валюта торговалась на уровне 97 руб.

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