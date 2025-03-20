Игорь Алтушкин создал новое поисково-спасательное подразделение «РМК Поиск»

В Свердловской области создано новое поисково-спасательное подразделение «РМК Поиск», инициатором которого выступил российский предприниматель и основатель Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото слева руководитель «РМК Поиск» Денис Рыжов, справа начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев

Фото: пресс-служба Русской медной компании На фото слева руководитель «РМК Поиск» Денис Рыжов, справа начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев

Фото: пресс-служба Русской медной компании

Поводом для создания подразделения послужили события, в которых сотрудники службы безопасности РМК принимали участие в поисках пропавших детей в Тюменской области и оказывали помощь пострадавшим от наводнения в Челябинской области.

«РМК Поиск» будет заниматься поиском пропавших людей и оказывать содействие МЧС в чрезвычайных ситуациях. В штате подразделения 45 сотрудников, имеющих опыт работы в спасательных службах.

«Мы уже зарегистрировали наше подразделение как добровольческую пожарную команду и подготовили сотрудников для участия в ликвидации последствий ЧС»,— сообщил руководитель «РМК Поиск» Денис Рыжов. По его словам, подразделение приобретает внедорожники, лодки, квадроциклы, снегоходы, беспилотники и другое оборудование. Сотрудники «РМК Поиск» будут экипированы для проведения спасательных работ в различных условиях.

Представители «РМК Поиск» подписали соглашение о сотрудничестве с ГУ МЧС по Свердловской области. Стороны договорились организовать обучение и методическую поддержку нового поискового движения. Аналогичные соглашения будут подписаны с МВД, Следственным комитетом и другими структурами.

Полина Щуцкая