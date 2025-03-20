Солист группы «Руки вверх!» запустит собственное мясное производство

Как выяснил «Ъ», солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков планирует запустить производство мясной продукции и деликатесов из курицы, индейки и говядины по технологии су-вид. Производство мощностью 3 тонны продукции в сутки откроется в подмосковном Лосино-Петровском в ближайшие месяцы. Поставки будут осуществляться в рестораны и продуктовые сети. Проект развивается через ООО «Митмитмит-М», созданное в октябре 2024 года.

Ранее господин Жуков уже пробовал себя в мясном бизнесе: в 2017 году он открыл ООО «Митмитмит», но в 2020 году компания была ликвидирована. Эксперты связывают это с высокой конкуренцией и неэффективным менеджментом.

Жуков также участвует в ресторанных проектах, включая сеть баров «Руки вверх!» и рестораны «Папа жарит мясо». В последнее время он запустил несколько брендов, включая косметику «Руки вверх Beauty» и энергетики «Энергия Руки вверх!». Новый мясной стартап может продолжить эту линейку.

Подробнее читайте в материале «Музыкант нарезал на кусочки».