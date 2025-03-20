Экс-руководителя «Ростгорсвет» осудили на восемь лет колонии за взятки

В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшим руководителям муниципального казенного предприятия «Ростгорсвет», обвиняемым во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Директора Антона Рачкова и заместителя Елену Зерщикову задержали с поличным, когда они получили 2,2 млн руб. от представителя коммерческой организации в обмен на конкурентные преимущества при заключении контрактов на сумму около 26 млн руб.

Дело возбудили в марте 2023 года по статьям 290 и 291 УК РФ. Железнодорожный районный суд признал Елену Зерщикову виновной и приговорил ее к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штрафу в 2,2 млн руб. и трехлетнему запрету на государственную службу.

Антон Рачков, который в настоящее время проходит военную службу по контракту, не был осужден. Ранее Ростовский областной суд признал виновным представителя коммерческой организации, передававшего взятку, и приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с штрафом в размере полученной суммы.

Тат Гаспарян