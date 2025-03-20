В Татарстане суд остановил работу цеха кулинарии на 7 дней из-за кишечной палочки

Бугульминский городской суд принял решение о приостановлении деятельности производственного цеха кулинарии «Оливье» на неделю. Основанием для этого послужили нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые были выявлены в ходе проверок. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Изначально в рамках планового выборочного контроля были взяты пробы продукции из кулинарии. Лабораторные исследования показали наличие кишечной палочки в шести пробах кулинарной продукции и готовых блюд.

Это свидетельствует о нарушении технологических процессов приготовления пищи, несоблюдении правил личной гигиены сотрудниками предприятия, а также создает реальную угрозу здоровью потребителей.

По результатам этих исследований Бугульминским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан была инициирована внеплановая выездная проверка, согласованная прокуратурой Татарстана. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных правил:

отсутствие производственного контроля в соответствии с принципами ХАССП;

нарушение поточности технологических процессов: сырье и готовая продукция перемещались по встречным потокам;

несоблюдение технологии изготовления салата из свежих овощей (подтверждено обнаружением кишечной палочки в пробе);

отсутствие маркировки разделочного и уборочного инвентаря.

На основании выявленных нарушений в отношении владельца производственного цеха были составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности.

Производственные помещения цеха опечатаны, а сотрудники кулинарии направлены на внеочередное гигиеническое обучение для повышения квалификации и предотвращения подобных нарушений в будущем.

Артём Дергунов