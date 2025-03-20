В Забайкалье двое подростков осуждены за диверсию

Забайкальский краевой суд вынес приговор двум несовершеннолетним жителям Читы по делу о поджоге вышки сотовой связи. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю, суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Суд назначил им наказание в виде шести и шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

«Подростки 2007 и 2008 годов рождения в сентябре 2024 года подожгли вышку сотовой связи в Чите. Для этого они в ночное время проникли на огороженную территорию станции мобильной связи, взломали шкаф с техническим оборудованием, которое облили горючей жидкостью»,— уточняется в сообщении.

Отмечается, что за эти действия подросткам было обещано вознаграждение со стороны неустановленного лица. Злоумышленники были найдены в результате совместной работы сотрудников СКР и ФСБ. На время следствия и суда их заключили под стражу.

Влад Никифоров, Иркутск