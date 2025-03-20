Кремль надеется, что новое руководство МОК вернет принцип «спорт вне политики»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на возвращение принципа «спорт вне политики» после смены руководства Международного олимпийского комитета (МОК). Действующий глава организации Томас Бах покинет свой пост 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент МОК Томас Бах (в центре) и генеральный директор и член исполнительного совета МОК Кристоф Де Кеппер

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Президент МОК Томас Бах (в центре) и генеральный директор и член исполнительного совета МОК Кристоф Де Кеппер

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

«Безусловно, мы надеемся, что принцип "спорт вне политики" все-таки восторжествует. И мы надеемся, что в этом плане МОК исправит ситуацию»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Как добавил пресс-секретарь, в Москве считают очень важным участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Так он ответил на вопрос о том, может ли, по мнению Кремля, измениться ситуация с участием российских спортсменов на международных соревнованиях в лучшую сторону после избрания нового президента МОК.

Выборы нового главы МОК проходят сегодня, 20 марта, на 143-й сессии организации в Греции. На пост претендуют семь человек. Томас Бах, который возглавляет МОК с 2013 года, после ухода с должности станет почетным президентом комитета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Олимпийская классика Баха».