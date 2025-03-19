Томас Бах пожизненно станет почетным президентом МОК

На 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Греции было принято решение наделить действующего главу организации 71-летнего Томаса Баха статусом почетного президента. Его полномочия в этом качестве будут пожизненными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Бах (справа)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Томас Бах (справа)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Томас Бах стал президентом МОК в 2013 году. В 2021 году был переизбран на четырехлетний срок. Ранее господин Бах возглавлял Олимпийскую спортивную конфедерацию Германии. В 1976 году стал олимпийским чемпионом в командном первенстве по фехтованию на рапирах.

20 марта состоятся выборы нового президента МОК. На пост претендуют семь кандидатов.

Подробнее о них — в материале «Ъ» «Олимпийская партия».

Таисия Орлова