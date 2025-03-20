Хинштейн заявил о важности восстановления исторического центра Суджи
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что властям предстоит «очень большая работа» по восстановлению исторического центра Суджи. По его словам, сейчас сформировать окончательный список объектов, подлежащих восстановлению в приграничье, невозможно, так как боевые действия еще идут.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«То, что я вижу, и то, что мне докладывают, показывают,— значительная часть Суджи, к сожалению, разрушена. В том числе и исторический центр»,— сказал господин Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что власти региона приступили к формированию мастер-планов по каждому из пострадавших муниципалитетов, но пока что составить полный перечень объектов невозможно. «Во-первых, потому что на данную минуту еще не везде завершены боевые действия, еще много населенных пунктов, которые находятся в красной зоне, и строители, ремонтники просто туда не заедут и не оценят, а делать это только с воздуха невозможно»,— заключил господин Хинштейн.
Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. Город находился под оккупацией украинских военнослужащих с августа 2024 года. 14 марта господин Хинштейн сообщал, что в освобожденные населенные пункты направят большее число военных следователей, в том числе для фиксации «варварств» украинских военных по отношению к объектам культурного наследия. Он отмечал, что в регионе уже зафиксировано 48 разрушенных боевыми действиями памятников культуры. Также во время обстрела 14 марта было разрушено здание Суджанского краеведческого музея.