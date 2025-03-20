В офис IT-компании «Крок» в Москве пришли с обыском

Силовики проводят обыски в офисе IT-компании «Крок» в Москве, сообщают ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники правоохранительных органах. В пресс-службе компании заявили, что «Крок» продолжает работать в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании "Крок", проводятся обыски, изучается интересующая документация»,— сообщил собеседник ТАСС. В пресс-службе «Крок» агентству не подтвердили и не опровергли информацию об обысках.

По данным источника РБК, обыски в офисе «Крок» связаны с работой сайтов баз судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). По его словам, ФСБ проверяет, законно ли потрачены государственные деньги, но уголовное дело в отношении компании не заведено. В октябре 2024 года на КИС СОЮ была совершена хакерская атака, после чего система не работала полтора месяца.

«Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев»,— сообщается в Telegram-канале компании. Сайт «Крока» на момент написания материала не работал.

Офис компании расположен по адресу: ул. Волочаевская, 5к1 (неподалеку от станции метро «Площадь Ильича»). «Крок» работает с 1992 года и занимается экспертизой в области IT-инфраструктуры, информационными системами, созданием программных решений и сервисной поддержки. Компания реализует проекты в 40 странах.