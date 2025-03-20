Х5 не собирается уступать Coca-Cola место «Добрый кола»

Президент Х5 Group, владеющей торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик», Vprok.ru, 5Post, а также «Много Лосося», Екатерина Лобачева заявила, что готова вести диалог с западными компаниями, если они захотят вернуться в Россию. Однако она отметила, что не собирается уступать им место российских производителей, заменивших ушедшие бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, она заявила, что не намерена давать Coca-Cola какие-либо преимущества перед «Добрый кола».

«Если компании, которые гипотетически когда-нибудь захотят к нам вернуться, будут настроены на долгосрочное партнерство, мы начнем диалог... Но это не значит, что если они пришли, то мы сразу открыли им двери и поставили на полку»,— сказала госпожа Лобачева в интервью РБК.

Глава Х5 отметила, что за время отсутствия западных брендов, российские производители заметно «выросли и преобразились». Она добавила, что у российских торговых сетей достаточно альтернативных поставщиков, чтобы вовремя заместить любую покинувшую рынок компанию.

Вчера замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство готовит список требований для иностранных компаний, которые планируют возвращение на российский рынок. Такое поручение Минфину дал президент России Владимир Путин.