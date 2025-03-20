Бокс включен в программу Олимпиады-2028 под эгидой World Boxing

На 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Греции было принято решение включить бокс в программу Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе. Соревнования пройдут под эгидой организации World Boxing.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Ранее Исполком МОК рекомендовал включить бокс в программу Олимпиады 2028 года.

В феврале 2025 года МОК временно признал World Boxing организацией, управляющей боксом на международном уровне. Организация появилась в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), исключенной из олимпийского движения в 2023 году. С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Подробнее о World Boxing — в материале «Ъ» «Да и бокс с ним»

Таисия Орлова