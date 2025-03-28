Alma Mater для предпринимателя

В Краснодарском крае и Крыму растет количество людей, желающих заниматься бизнесом. Так, на полуострове за последние два года предпринимателей стало больше на 50%. Представители бизнеса заявляют, что пришло время создавать систему образования, где коммерции будут обучать предприниматели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению предпринимателей, теоретические знания, полученные в вузах или на курсах, редко применимы к реальным условиям ведения бизнеса

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ По мнению предпринимателей, теоретические знания, полученные в вузах или на курсах, редко применимы к реальным условиям ведения бизнеса

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Драйвер развития

Согласно данным Единого реестра субъектов МСП на 1 февраля 2025 года, в Краснодарском крае действуют 309,6 тыс. субъектов МСП, из которых 250,5 тыс. — индивидуальные предприниматели (77,7%). В 2024 году количество компаний малого и среднего бизнеса выросло до 308,5 тыс., что на 5,1% больше, чем годом ранее. Об этом «G» сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что в общем количестве хозяйствующих субъектов региона МСП составляет подавляющее большинство, причем эта доля в последние годы стабильно растет: 2022 год — 86,4 %, 2023-й — 86,6%, 2024-й — 87,4%.

«По количеству субъектов МСП Краснодарский край традиционно занимает первое место среди регионов, входящих в состав Южного федерального округа (ЮФО), а также входит в пятерку российских регионов-лидеров, занимая четвертое место после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга»,— отметили в департаменте.

В Крыму количество предпринимателей за два года выросло на 50% — до 258,8 тыс. в 2025 году. Это на 17,5% больше, чем в начале 2024 года, когда в республике действовало 220,1 тыс. хозяйствующих субъектов, сообщили в министерстве экономического развития республики.

В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включены 246,4 тыс. субъектов МСП и самозанятых граждан Крыма, из которых 65 тыс. индивидуальных предпринимателей; 19,9 тыс. — юридических лиц; 161,5 тыс. самозанятых. Это в 1,5 раза больше, чем в начале 2023 года (161,2 тыс.), и на 18,8%, чем в начале 2024 года. Таким образом, доля МСП в бизнесе республики составляет 95%.

Деловая активность влияет на рост валового регионального продукта, а на юге России этот показатель традиционно в разы выше общероссийских, утверждает глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев.

«Чем активней предпринимательство, тем эффективней решаются значимые социально-экономические задачи: занятость населения, повышение уровня доходов и формирование благоприятного инвестклимата в регионе. У нас на юге много талантливых предпринимателей, а их предприятия гибки и маневренны, они быстро приспосабливаются к конъюнктуре рынка и изменениям в производстве, оперативно реагируют на запросы потребителей»,— комментирует господин Гамзаев.

Генеральный директор ООО «Первая мониторинговая компания» Александр Кононков отмечает, что развитие малого и среднего бизнеса способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет и диверсификации экономики.

«В аграрной сфере, логистике, IT и сфере услуг доля частного бизнеса особенно велика, что делает эти направления локомотивами экономического роста региона. В текущих условиях особое значение приобретают производство и импортозамещение, поскольку спрос на отечественную продукцию растет, а государственная поддержка таких инициатив усиливается»,— говорит эксперт.

Теплый бизнес-климат

Как рассказали в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани, поддержка МСП в регионе ведется в рамках госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». В 2023 году на эти цели выделили 817,8 млн руб. (из которых 278,3 млн руб. — средства федерального бюджета, 539,5 млн руб. — регионального бюджета), в 2024 году — 541,5 млн руб. (230,6 млн руб. и 310,9 млн руб. соответственно), в 2025-м — 336,9 млн руб. средств бюджета Краснодарского края.

На поддержку крымского бизнеса в 2025 году в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» выделено 153,92 млн руб. (77,82 млн руб. из федерального бюджета, 76,10 млн руб. — из регионального). В прошлом году объем господдержки составил 131,31 млн руб. (67,15 млн руб. и 64,16 млн руб. соответственно). Об этом «G» сообщили в министерстве экономического развития республики.

В южных регионах России сформировалась благоприятная конъюнктура рынка и открытая среда для различных видов предпринимательства, считает Александр Кононков. «Существует поддержка со стороны региональных и федеральных властей, предлагаются различные программы субсидирования, грантов и налоговых послаблений. Однако выбор ниши для бизнеса должен основываться не только на доступных мерах поддержки, но и на потенциальном уровне дохода, который планирует получать предприниматель. Наиболее перспективными направлениями остаются аграрный сектор и производство продуктов питания, туризм, IT и цифровые технологии, логистика. Кроме того, растет интерес к высокотехнологичным производствам, импортозамещению и проектам в сфере экологии»,— отмечает гендиректор Первой мониторинговой компании.

По наблюдениям эксперта Ассоциации отельеров АМОС, индивидуального предпринимателя Владислава Бури, благодаря господдержке в последние годы деловой климат в Крыму значительно улучшился. Одним из самых перспективных направлений для бизнеса он считает индустрию гостеприимства. «По-прежнему выгодно заниматься логистическим бизнесом, строительством, реализацией продуктов питания. Эти направления также тесно связаны с туризмом в ЮФО»,— говорит Владислав Буря.

Эффективность господдержки на Кубани отмечает генеральный директор ООО «Селектек» Олег Ширяев. «Например, наш проект по разработке ПО для селекции растений получает гранты от Фонда содействия инновациям, использует налоговые льготы, пользуется поддержкой Фонда содействия инновациям Краснодарского края»,— рассказывает глава компании.

Профессия или призвание?

Опрошенные «G» эксперты разошлись в трактовках понятия предпринимательство. Так, по мнению Феликса Гамзаева, в бизнесе есть три главных мотиватора — это получение прибыли и личное обогащение, воплощение своей идеи в жизнь и желание обеспечить благополучие своей семьи.

«Я сам выбираю второе — воплощение идеи. И свою команду учу: никогда не гонитесь за деньгами, выбирайте самый сложный путь и следуйте за мечтой. Деньги и успех – это бонусы к самореализации. Уверен, предпринимательство — это навык, который при желании может в себе развить каждый. Разумеется, есть люди, которые занимаются предпринимательством, испытывая к этому страсть, но есть и те, кто вынужденно приняли на себя эту ответственность. Поэтому считать предпринимательство призванием было бы неверным»,— говорит эксперт.

Владислав Буря, напротив, считает, что бизнес — это больше призвание. Эксперт акцентирует: предприниматель должен быть стрессоустойчивым, гибким, не бояться идти на риск. «Предпринимателем может быть каждый, но не каждый выдержит длительное время и останется в бизнесе. Существует много примеров, когда предприниматели по разным причинам закрывают бизнес и уходят в наем или становятся фрилансерами. Ведь ключевое отличие предпринимательской деятельности от любой другой — это готовность длительное время жить и работать в условиях неопределенности, постоянного риска разориться, ответственности за своих сотрудников. Отсюда — хронический стресс»,— подчеркивает Владислав Буря.

Александр Кононков считает, предпринимательство — это прежде всего профессия, и причем одна из самых сложных. В отличие от работы по найму, где сотрудник выполняет определенные задачи по заданной инструкции, предприниматель должен самостоятельно определять стратегию, решать оперативные вопросы, нести финансовые и юридические риски.

«Предприниматель должен обладать настойчивостью, способностью анализировать рынок и адаптироваться к меняющимся условиям. По моему мнению, одним из ключевых качеств успешного предпринимателя является способность находить и привлекать нужных людей, а также оперативно добывать и анализировать важную информацию. Не каждый способен на такую работу, но главное — это способность учиться и развивать ключевые компетенции»,— говорит эксперт.

Успешность бизнеса здесь зависит от системности мышления и стратегического подхода, отмечает HR-стратег и основатель HR-академии Элла Деткова. Региональные рынки развиваются, но конкуренция усиливается — выигрывают те, кто умеет правильно управлять командой, выстраивать бренд работодателя и внедрять технологии. «Современный бизнес должен не только развиваться, но и становиться антихрупким — уметь извлекать пользу из кризисов, быть гибким, адаптивным и усиливаться в сложные времена»,— акцентирует эксперт.

По мнению Эллы Детковой, предпринимательство — это в первую очередь профессия, которую важно освоить, но этому не учат в вузах. «Отсюда и большое количество ошибок, которые допускают предприниматели, особенно начинающие»,— констатирует эксперт.

Предпринимательство — это призвание, которое должно стать профессией, утверждает Олег Ширяев. По его словам, без базовых знаний в экономике, юриспруденции, менеджменте, бухгалтерии проект не имеет перспектив. Теоретически, предпринимателем может стать каждый, но успех зависит от готовности постоянно учиться и быть профессионалом во всех сферах.

Школа предпринимателя

В Краснодарском крае в 2021 году по инициативе губернатора запустили проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых». Это обучение для молодых и начинающих предпринимателей Краснодарского края, а также для тех, кто только планирует начать вести свой собственный бизнес в возрасте от 18 до 35 лет включительно. С 2021 года проведено семь потоков проекта.

За четыре года реализации проекта «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» в нем приняло участие более 10 тыс. человек, почти

800 проработанных и защищенных бизнес-проектов, 779 участников прошли программу индивидуального наставничества, более 100 участников получили микрозаймы в Фонде микрофинансирования Краснодарского края на общую сумму порядка 130 млн руб., 100 участников воспользовались гарантийной поддержкой краевого Фонда развития бизнеса, что позволило им привлечь кредитные средства на развитие своего бизнеса на сумму более

113 млн руб., создано более 1,5 тыс. новых субъектов МСП и зарегистрировано более 1 тыс. самозанятых граждан.

В 2024 году проект признан Минэкономразвития России лучшей региональной практикой по поддержке малого и среднего бизнеса, получив высокую оценку экспертов и победив в номинации «Вовлечение в предпринимательскую деятельность».

Бизнесу важно обучать

Эксперт Ассоциации отельеров АМОС, индивидуальный предприниматель Владислав Буря отмечает, что бизнесу важно учиться. «Образование нужно, потому что предпринимательство — это набор разных компетенций: ценообразование, продажи, маркетинг, менеджмент, навыки переговоров, работа с репутацией, сервис. Обладая этими компетенциями, можно не только до минимума снизить риски банкротства, но и получить мощные конкурентные преимущества на рынке. Но вопрос не в отсутствии образования как продукта, а в нежелании многих предпринимателей обучаться. Причин много: отсутствие времени, неосознание потребности в обучении, неверие в образовательный продукт»,— говорит эксперт.

Он считает, что для обучения предпринимателей есть достаточное количество офлайн- и онлайн-курсов, которые достаточно полно закрывают потребности в знаниях. Главное — это желание учиться и менять свой бизнес в лучшую сторону.

«Бизнес-курсы полезны, но предпринимательство нельзя освоить за три недели»,— возражает HR-стратег и основатель HR-академии Элла Деткова. Пришло время для создания фундаментальной системы предпринимательского образования, заявляет эксперт.

«Нужна система образования, которая готовит антихрупких предпринимателей, способных работать в условиях неопределенности. Что должно быть в этой системе? Гибкие программы, заточенные под реальные бизнес-кейсы. Наставничество от практиков, а не просто теоретиков. Фокус на психологическую устойчивость и работу с изменениями»,— поясняет Элла Деткова.

Александр Кононков добавляет, что существующие курсы по предпринимательству (как онлайн, так и офлайн) выполняют скорее ознакомительную функцию. «В большинстве случаев предприниматели вынуждены самостоятельно искать решения для своих задач»,— говорит эксперт.

Генеральный директор ООО «Селектек» Олег Ширяев считает, что предпринимательское образование — необходимость, особенно для начинающих бизнесменов. «Бизнес-образование должно стать обязательным для тех, кто получает гранты или субсидии, и быть практико-ориентированным (онлайн-курсы для теории, акселераторы для практики и менторство для обратной связи). В обязательный перечень дисциплин я бы включил экономику (бизнес-модели, финансовое планирование), юриспруденцию (налогообложение, договорное право) и менеджмент (управление командой, проектами)»,— говорит эксперт.

«Главная ошибка предпринимателей — игнорирование HR и стратегии управления персоналом. А ведь бизнес — это в первую очередь люди. И результаты достигаются командами сильных профессионалов»,— добавляет Элла Деткова.

Теоретические знания, полученные в вузах или на курсах, редко применимы к реальным условиям ведения бизнеса, утверждает Александр Кононков. «Поэтому важны модули, связанные с практическими кейсами, разбором ошибок действующих предпринимателей и анализом конкретных рыночных ситуаций. В перечень обязательных дисциплин должны входить финансовый менеджмент, налогообложение, правовые основы бизнеса, маркетинг и продажи, сервис и клиентоцентричность, управление персоналом. Ключевая ошибка, которую могло бы предотвратить обучение,— это отсутствие финансовой грамотности и стратегии развития бизнеса»,— подчеркивает эксперт.

Феликс Гамзаев уверен, что предпринимательскому мышлению и навыкам можно обучиться посредством практического опыта, прикладных образовательных программ, наставничества и опыта других предпринимателей. Именно через практический опыт подавляющее число бизнесменов становятся предпринимателями. «Я верю в силу практического опыта, но развитие бизнес-образования могло бы значительно сократить процесс приобретения предпринимательских навыков. В рамках обучения важно вырабатывать предприимчивость, активность, высокую адаптивность для работы в быстро меняющихся условиях»,— говорит глава компании.

По его наблюдениям, в российских вузах и на платформах онлайн-образования, скорее, имеются отдельные элементы, способствующие появлению предпринимателей, но о системных решениях даже в топовых университетах пока говорить не приходится. Чтобы создать полноценную систему, когда из вузов выходят реальные бизнесмены, руководство должно позволить студентам, аспирантам и сотрудникам коммерциализировать результаты своей научной деятельности.

«Еще раз подчеркну: предпринимательству могут научить только предприниматели, в связи с этим важно повсеместно и массово внедрять инструмент менторства или наставничества. Один наставник может вести как отдельного человека, так и целую группу, помогать своими контактами, а иногда выступать в роли инвестора»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич