От общего к частному

Частное образование в южных регионах России становится все более ориентированным на индивидуальные потребности учащихся и инновационные подходы. Среди сложностей, сдерживающих развитие коммерческого сегмента, участники рынка отмечают высокую стоимость обучения, дефицит профессиональных кадров, а также отсутствие доступа к бюджетным местам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обучение в частных школах Краснодара в среднем стоит 35 тыс. руб. в месяц

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Обучение в частных школах Краснодара в среднем стоит 35 тыс. руб. в месяц

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Учебный процесс гибче

Юг России демонстрирует устойчивый рост интереса к частному образованию. Об этом заявили все опрошенные «G» эксперты. Основатель, учредитель и директор автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Пушкинская школа» Лариса Саратова связывает тренд со стремлением родителей обеспечить своим детям более качественное и персонализированное обучение. По словам собеседницы «G», растет количество частных школ и детских садов, предлагающих инновационные образовательные программы и углубленное изучение отдельных дисциплин. Одной из ключевых тенденций является акцент на развитии soft skills и креативного мышления у детей. Популярность набирают билингвальные программы и школы с международным компонентом, ориентированным на глобальное образование и развитие межкультурной компетенции. «Это отражает потребность в подготовке выпускников, конкурентоспособных на рынке труда. Развивается направление дополнительного образования: частные детские сады, развивающие центры, языковые школы, предлагающие широкий спектр программ для раннего развития и подготовки к школе»,— комментирует Лариса Саратова.

Директор частного профессионального образовательного учреждения «Сальский институт Южного университета (ИУБиП)» Инна Вовчук рост популярности частного образования связывает с увеличением уровня доходов населения и недоверием к качеству государственного образования. В частных учебных заведениях внедряют новые технологии, методики и программы, которые позволяют стимулировать интерес к обучению, развивать творческое мышление и интеллектуальные способности молодых людей. Среди других трендов в частном образовании госпожа Вовчук отметила гибкость образовательных траекторий. Они выстраиваются таким образом, чтобы молодые люди могли продолжать обучение, например, удаленно.

Ректор Академии маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ) Раиса Агабекян говорит, что частный сектор быстрее реагирует на требования рынка, может оперативно диверсифицировать капитал и приглашать необходимых специалистов. Государственному учреждению, по ее мнению, это сделать гораздо сложнее, так как сроки согласования бюджета и финансирования проходят дольше. Некоммерческие учреждения, частные вузы могут заниматься предпринимательской деятельностью, а прибыль обязаны вкладывать в образовательную деятельность. Это дает возможность вузам реализовывать различные социальные проекты или компенсировать студентам часть стоимости обучения, поясняет руководитель.

Директор и собственник частной общеобразовательной школы Schoolberry Светлана Резниченко среди преимуществ частных образовательных учреждений выделяет формат полного дня, малую численность учеников в классах и возможность педагогов больше уделять им внимание, а также углубленное изучение определенных предметов. К тому же в коммерческих школах часто есть узкопрофильные специалисты, такие как логопеды, дефектологи и др.

Как отмечает директор по маркетингу онлайн-школы программирования для детей «Изикод» Сергей Смирнов, последние три года стали настоящим стресс-тестом для частного сектора, в том числе на юге России. Пандемия, развитие технологий, усиление конкуренции со стороны государственных программ и новые запросы родителей — все это трансформировало подходы к обучению. «Но вместе с этим растет и конкуренция. Государство активно инвестирует в образование»,— поясняет эксперт.

Важное дополнение

Растет интерес и к дополнительному частному образованию. По мнению Ларисы Саратовой, это обусловлено стремлением к непрерывному развитию и адаптации к быстро меняющимся требованиям рынка труда. «Люди осознают необходимость постоянного обновления знаний и навыков для успешной карьеры и самореализации. Компании активно инвестируют в обучение своих сотрудников, чтобы повысить их компетенции и конкурентоспособность»,— отметила Лариса Саратова.

Популярность дополнительного образования отмечает и Инна Вовчук. «Многие наши студенты тоже обучаются на программах допобразования и по окончании учебного заведения вместе с дипломом о среднем профессиональном образовании получают еще один диплом о профессиональной переподготовке, который дает им право заниматься новым видом профессиональной деятельности»,— рассказывает эксперт.

Как отмечает учредитель и руководитель Центра дополнительного образования «Слово» Виталий Кузовкин, вопросы дополнительного частного образования носят комплексный характер. Процессы обмена информацией и варианты получения знаний в современном мире имеют совершенно другие механизмы, чем пять-семь лет назад. С одной стороны, благодаря медийным системам и развитию интернета информация стала доступной и легкоизвлекаемой. С другой — качество предлагаемой информации и образовательных услуг не всегда соответствует заявленным параметрам.

С региональным колоритом

По словам Ларисы Саратовой, качество и специфика образования в частных учебных заведениях варьируются в зависимости от самого заведения и региона. На Кубани, в Адыгее и Ростовской области наблюдаются различия, обусловленные социально-экономическими условиями, культурными особенностями и уровнем конкуренции. В Краснодарском крае частные школы часто ориентированы на углубленное изучение отдельных предметов и подготовку к поступлению в престижные вузы, в то время как в Адыгее акцент может делаться на сохранении национальных традиций и изучении родного языка. Ростовская область как крупный образовательный центр предлагает широкий спектр частных учебных заведений с различными образовательными программами и уклонами.

Специфика учебного заведения также определяется кадровым составом, материально-технической базой и применяемыми образовательными технологиями. «Рейтинги учебных заведений, отзывы выпускников и результаты ЕГЭ являются важными критериями оценки качества образования. Таким образом, при выборе частной школы важно учитывать не только ее репутацию, но и региональные особенности, а также соответствие образовательной программы потребностям и интересам ребенка»,— комментирует госпожа Саратова.

Как отмечает генеральный директор частного образовательного учреждения «Симферопольская международная школа» Айдер Булатов, в московских частных заведениях большое внимание уделяется науке. Но чем дальше от столицы, тем больше в частном учебном секторе преобладает воспитательный момент. Родителям важно, чтобы их ребенок был не только хорошо обучен, но и хорошо воспитан. По мнению господина Булатова, в перспективе образовательная и воспитательная части в коммерческих школах будут развиваться параллельно.

«Специфика образования отличается в каждом регионе, так как при формировании основной образовательной программы по специальности мы ориентируемся на запросы работодателей региона. Поэтому в вариативную часть курсов включаются дисциплины, которые формируют профессиональные компетенции, необходимые работодателю конкретного региона»,— поясняет Инна Вовчук. По словам эксперта, в ИУБиП самый высокий набор на специальность «Правоохранительная деятельность». Кадровый дефицит в органах МВД региона на сегодня составляет 50%, поэтому сразу по окончании выпускники имеют большие шансы на трудоустройство по специальности.

Не каждому по карману

Наряду с преимуществами частного образования эксперты выделяют в этом секторе и некоторые сложности, сдерживающие его развитие. Прежде всего это высокая стоимость обучения в коммерческом секторе. Так, по данным опрошенных «G» экспертов, в 2024 году средняя стоимость обучения в частных школах Краснодара составила 35 тыс. руб. в месяц. Согласно исследованию, проведенному онлайн-изданием «Т—Ж», стоимость обучения в Краснодарском крае ниже, чем в среднем по стране, однако регион находится в конце списка по доступности частных учебных заведений.

Как отмечает Светлана Резниченко, частные школы повышают стоимость обучения раз в год. В этом году повышение в частных школах планируется от 10 до 20%. По словам собеседницы издания, тарифы на обучение школы определяют самостоятельно.

«Мы стараемся сохранять обучение доступным для семей, которые доверяют нам образование своих детей. Но за последние два года столкнулись с рядом объективных факторов, которые вынудили нас пересмотреть стоимость обучения. За два года рост составил порядка 22,5%, но мы делаем все возможное, чтобы минимизировать его и при этом сохранить высокое качество образования»,— рассказывает Сергей Смирнов.

Основными причинами роста стоимости обучения Лариса Саратова называет инфляцию, увеличение расходов на содержание и модернизацию учебных заведений, повышение зарплат преподавательского состава и необходимость соответствия современным образовательным стандартам. Дополнительным фактором является увеличение спроса на частное образование. В результате обучение в частных школах и вузах становится все менее доступным для широких слоев населения, что может усугубить неравенство в образовании.

Как отмечает Виталий Кузовкин, частный сегмент образования является клиентоориентированным. Он способен проводить диагностику, выявлять проблему, подбирать индивидуальные программы для ее решения и отвечать за результат перед заказчиком. Основной сложностью частного образования является финансовая составляющая тех услуг, которые предоставляют организации. «Нагрузка ложится на плечи родителей, и если семья не в состоянии платить за возможность получить программу или курс, то участие ребенка в мероприятиях становится чаще всего невозможным. Частные организации пытаются регулировать этот процесс, привлекая спонсоров, создавая попечительские советы, участвуя в грантах. Но в целом ситуация для многих категорий семей в этом секторе не выглядит радужной»,— считает господин Кузовкин.

В коммерческих вузах, по словам Раисы Агабекян, минимальный порог стоимости обучения устанавливает Минобрнауки России, и ниже этого порога частный вуз не может опускаться. Ежегодно стоимость повышается, как правило, на официальный уровень инфляции.

Так, по программам высшей школы стоимость обучения варьируется от 100 тыс. до 135 тыс. руб. за год, в зависимости от направления подготовки. Например, на 2025/26 учебный год Минобрнауки рекомендует установить стоимость обучения от 105 тыс. до 150 тыс. руб., а на факультеты дизайна — от 212,7 тыс. руб.

В неравных условиях

Среди других сложностей Лариса Саратова называет проблему привлечения и удержания квалифицированных кадров в частных школах. Уровень заработной платы и условия труда могут быть менее привлекательными по сравнению с государственными организациями.

«Молодые специалисты не всегда готовы работать с детьми: требуется не только предметное мастерство, но и навыки гибкости, эмоциональной устойчивости, владение современными методиками. Хорошие педагоги все чаще уходят в EdTech-компании, международные школы или частные гимназии, где условия лучше, а зарплаты выше»,— комментирует Сергей Смирнов.

Чтобы удержать специалистов, частные школы, по словам господина Смирнова, предлагают программы наставничества, гибкие графики работы, дополнительные бонусы, включая возможности стажировок и обучения. Но вопрос остается открытым: сможет ли рынок подготовить достаточно новых педагогов, чтобы покрыть спрос.

Кроме того, по мнению Ларисы Саратовой, существует риск коммерциализации образования, когда качество обучения отходит на второй план, уступая место стремлению к получению прибыли. Это может привести к снижению академических стандартов и ухудшению образовательных результатов, считает собеседница «G». По ее мнению, важной проблемой также является отсутствие единых стандартов и контроля качества, что затрудняет оценку эффективности частных школ.

Как отмечает Светлана Резниченко, частные школы, как правило, малокомплектные. Но требования к помещениям частных школ предъявляются такие же, как и для школ государственных. Сложно найти помещения, которые бы соответствовали по квадратуре и прочим требованиям. Таких помещений мало. По мнению госпожи Резниченко, это сдерживает рост численности частных образовательных учреждений. Если бы на законодательном уровне было введено понятие малокомплектной школы, то их количество бы росло, считает эксперт.

«Самая главная сложность коммерческого образования заключается в том, что мы не можем иметь доступ к бюджетным местам. В законодательстве министерства образования Ростовской области не предусмотрено выделение бюджетных мест частным образовательным учреждениям. Поэтому, несмотря на линейку реализуемых нами востребованных специальностей, мы находимся в неравных условиях с бюджетниками. Многие абитуриенты не могут поступить к нам только из-за отсутствия бесплатных мест»,— отмечает Инна Вовчук.

Компетенции прежде всего

Тем не менее развитие частного образования на юге России имеет значительный потенциал, обусловленный растущим спросом на качественные образовательные услуги и потребностью в инновационных подходах к обучению, уверена Лариса Саратова.

Как отмечает Светлана Резниченко, сегодня важно не то, в какой школе дети обучаются — частной или государственной. Важен результат обучения. Стандарты ОГЭ и ЕГЭ едины для всех школ по всей России. Если частная школа имеет лицензию и аккредитацию министерства образования, значит, она соответствует всем требованиям.

То же самое относится и к частным вузам. Раиса Агабекян говорит, что все аккредитованные вузы, вне зависимости от формы собственности, для того, чтобы выдавать государственный диплом, обязаны обучать по федеральным государственным образовательным стандартам. Работодателю же все равно, какой вуз окончил работник. Ему нужны профессиональные компетенции, а кто и как их сформировал, не имеет значения.

«Государственная поддержка в виде льготного кредитования и субсидий может стимулировать развитие частных образовательных учреждений. Необходимо также совершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность частных школ и вузов, обеспечивая прозрачность и равные условия для всех участников рынка. В целом будущее частного образования на юге России зависит от готовности к инновациям, инвестициям и сотрудничеству между государством, бизнесом и образовательными учреждениями»,— резюмирует Лариса Саратова.

Сергей Емельянов