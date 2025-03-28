Интеллект в помощь

Вузы постепенно внедряют современные технологии и искусственный интеллект (ИИ) в образовательный процесс, но уровень развития сильно варьируется в зависимости от региона и конкретного университета. Рекрутеры в свою очередь отмечают, что количество вакансий с упоминанием ИИ в ЮФО ежегодно растет. Однако на вопрос, успевает ли система образования за внедрением цифровых технологий на производствах, представители вузов отвечают не слишком уверенно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ЮФО количество вакансий с упоминанием нейросетей выросло с 10 предложений в 2021 году до 400 в 2024 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В ЮФО количество вакансий с упоминанием нейросетей выросло с 10 предложений в 2021 году до 400 в 2024 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За первый месяц 2025 года в ЮФО опубликовано более 220 вакансий с упоминанием ChatGPT, за аналогичный период прошлого года — более 150, рассказали «G» в пресс-службе рекрутингового портала hh.ru. По словам директора hh.ru Юг Олеси Лавреновой, с внедрением технологий искусственного интеллекта профессиональный ландшафт претерпит значительные изменения в течение следующих 5–10 лет.

Исследование hh.ru показало, что сейчас в компаниях нейросети активно применяют сотрудники креативных отделов — дизайнеры и маркетологи (30%), 11% опрошенных отметили, что с нейросетями работают бизнес-аналитики, такое же количество респондентов указали на менеджеров по продукту. В основном сотрудники обращаются к нейросетям для генерации креативного контента (63%), обработки и анализа данных (44%), а также для прогнозирования и аналитики (31%). В результате опроса выяснилось, что, по мнению респондентов, нейросети могут заменить человека в следующих специальностях: переводчик, аналитик данных, специалист колл-центра, бухгалтер, корректор, IT-специалист, редактор, библиотекарь, дизайнер, ретушер, финансовый аналитик, SMM-менеджер и программист, разработчик.

Технологии в тренде

По данным hh.ru, в 2023–2024 годах количество вакансий с упоминанием ИИ в целом по стране удвоилось по сравнению с 2021–2022 годами. В ЮФО рост еще более внушительный. Так, в 2021 году упоминание нейросетей содержали не более 10 вакансий, в 2023-м — более 500, в 2024-м — 400. В пресс-службе уточнили, что на самом деле вакансий с упоминанием искусственного интеллекта значительно больше — работодатели по-разному его называют: ИИ, нейросети, AI (Artificial Intelligencе) и т. п.

Проректор по качеству образования Академии маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ), доктор экономических наук Кристина Писаренко рассказала, что ИТ-специальности остаются крайне востребованными благодаря быстрому развитию. По данным официальной статистики, которые приводит спикер, весной 2024 года спрос на сотрудников в ИT-отрасли увеличился в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует росту числа вакансий на 90%. Доля вакансий для ИT-специалистов составляет около 15% от общего числа предложений на рынке труда. Наибольшую популярность среди профессий в сфере информационных технологий и телекоммуникаций сохраняют программирование и разработка, на которые приходится примерно 27% всех открытых позиций.

«Так происходит потому, что ИТ-специалисты востребованы не только в технологических и телекоммуникационных компаниях, как считалось ранее, сейчас реалии бизнеса таковы, что они стали необходимы буквально повсеместно. Практически каждая компания, вне зависимости от ее основного профиля, сталкивается с необходимостью интеграции цифровых решений в свои процессы. Банковский сектор, ритейл, здравоохранение, промышленность, логистика, государственные службы — все эти отрасли нуждаются в профессионалах, способных автоматизировать операции, обеспечивать кибербезопасность, разрабатывать и поддерживать корпоративные информационные системы. Запросы бизнеса настолько разнообразны, что это открывает перед ИТ-специалистами широчайший выбор карьерных возможностей и гарантирует стабильный спрос на их услуги»,— считает госпожа Писаренко.

ИИ в образовательный процесс интегрировали

Вузы на фоне растущего интереса работодателей к современным технологиям и цифровизации в целом стараются внедрять все больше практик, которые помогут студентам освоить ИИ. Как отмечает доктор технических наук, доцент, завкафедрой анализа данных и искусственного интеллекта Кубанского государственного университета (КубГУ) Анна Коваленко, вузы постепенно внедряют современные технологии и искусственный интеллект (ИИ) в образовательный процесс, но уровень развития сильно варьируется в зависимости от региона и конкретного университета. В ведущих мировых и российских университетах уже активно используются онлайн-платформы и цифровые инструменты. В крупных университетах создаются кафедры и лаборатории, занимающиеся исследованиями в области ИИ, машинного обучения, анализа данных и робототехники. Появляются специализированные программы бакалавриата и магистратуры по ИИ, Data Science, машинному обучению и другим направлениям.

В Академии ИМСИТ, как рассказала Кристина Писаренко, в образовательный процесс интегрированы VR/AR — эти технологии наиболее активно применяются в образовательных программах технических направлений подготовки. Студенты могут моделировать процессы, проводить эксперименты, посещать удаленные лаборатории, находясь в учебной аудитории, что позволяет визуализировать абстрактные понятия и улучшать восприятие материала. Кроме того, применяются геймифицированные элементы, компьютерное моделирование и симуляции физических, химических и инженерных процессов и другие технологии.

«Мы также активно используем нейросети в автоматизированной оценке работ обучающихся, что существенно снижает нагрузку на преподавателей и ускоряет обратную связь, в мониторинге успеваемости, что способствует ранней диагностике пробелов в знаниях и оперативному реагированию. Наши преподаватели на основе нейросетей формируют индивидуальные образовательные маршруты, основываясь на предпочтениях, уровне подготовки и скорости усвоения материала каждым студентом, а также используют чат-боты на основе ИИ, тем самым оказывая поддержку студентам, отвечая на частые вопросы, разъясняя непонятные моменты и направляя к дополнительным материалам»,— рассказала госпожа Писаренко.

Кубанские вузы стараются следить за трендами и открывать новые обучающие направления, соответствующие веяниям времени. Так, и. о. завкафедрой информатики и вычислительной техники Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ), доцент, кандидат технических наук Юрий Дубенко рассказал, что в университете запускают новое направление, связанное с беспилотными авиационными системами. В вузе будут готовить инженеров по данному направлению.

«То есть это будут не просто операторы дронов, а именно люди, способные к проектированию и программированию новых беспилотников. Планируем также, в связи с переходом в следующем году на новую систему высшего образования, открывать специальности, связанные с машинным обучением и анализом больших данных. Сейчас у нас есть такие дисциплины в составе наших учебных планов, но в связи с расширением набора будет более специализированная подготовка. Это будут инженеры по знаниям, для работы с большими LLM-моделями, data scientist — специалисты по работе с данными для решения задач бизнеса, специалисты в области машинного обучения, обучения с подкреплением и др.»,— сообщил представитель КубГТУ.

Успеть до выпуска

Несмотря на положительные заявления о применении в обучении нейросетей и других современных технологий, опрошенные «G» представители отрасли образования не очень уверенно отвечают на вопрос, успевает ли сегодня система за внедрением «цифры» на производствах. Так, Кристина Писаренко отмечает, что система образования стремится соответствовать требованиям индустриальных партнеров, но разрыв все же существует. Как правило, запросы бизнеса очень индивидуальны и требуют более узких специализаций и практических навыков, которые сложно охватить в традиционных учебных программах.

«Вы знаете, я бы так ответил на этот вопрос: скорее опережает, особенно в области ИТ-образования в России. Конечно, есть такие традиционные отрасли, как энергетика, нефтедобывающая промышленность, нефтехимия, металлургия и др., где цифровизация еще не вышла на такие высокие темпы, как например, в том же финтехе, но и здесь все больше цифры, умные счетчики, промышленные роботы»,— рассказывает Юрий Дубенко.

Кандидат педагогических наук, доцент, классный чин действительного государственного советника Краснодарского края 3-го класса, и. о. ректора КубГУ Михаил Астапов также заявляет, что система образования в целом успевает за потребностями бизнеса, однако иногда процессы на производстве в реальном секторе экономики опережают то, что делают вузы. При этом, по мнению господина Астапова, бывает и наоборот: вузы создают новые решения, новые технологии, которые потом внедряются в производство. «Это, знаете, такой бег наперегонки, где система образования и опирающаяся на нее система прикладной науки и система производства, экономики бегут с друг другом рядом, дополняют и конкурируют друг с другом»,— заключает руководитель.

«У вуза, в частности нашего института, подписаны партнерские соглашения с рядом компаний города и края. Студенты проходят там производственную и преддипломную практику. Многие ребята, особенно обучающиеся по направлениям, связанным с разработкой программного обеспечения, начинают подрабатывать, совмещая с учебой, начиная уже со второго-третьего курса. Как правило, это джуниоры, то есть начинающие разработчики, но также тестировщики ПО, дизайнеры, инженеры-проектировщики САПР. Компании-партнеры помогают с развитием инфраструктуры университета, выступают в роли заказчиков различных НИР, НИОКР»,— сообщает Юрий Дубенко, отвечая на вопрос о том, как вузы работают с предприятиями в части практики студентов.

Единицы и нули будущего

Кристина Писаренко отмечает, что основная проблема отрасли заключается в том, что из-за высокой востребованности айтишников нехватка квалифицированных кадров в отрасли достигла колоссальных масштабов к 2025 году.

«Например, по оценкам Минцифры, дефицит составляет около 740 тыс. сотрудников, в то время как представители бизнеса называют цифры до 1 млн. Количество выпускников по ИТ-направлениям растет каждый год. Так, в 2023 году, по данным статистики "Образование в цифрах", выпуск ИТ-специалистов по программам ВО составил порядка 40 тыс. человек, по программам СПО — порядка 50 тыс. Как видим, спрос на квалифицированных специалистов многократно превышает предложение»,— резюмировала эксперт.

По данным hh.ru, в 2025 году на отечественном рынке труда одним из трендов станет умение работать с инструментами искусственного интеллекта, с помощью которых можно быстро выполнять рутинную работу. Олеся Лавренова отмечает, что, с одной стороны, способность эффективно делегировать нейросетям рутинные задачи дает кандидатам преимущество перед другими соискателями. Заметно растет спрос и на ИИ-экспертов, например, промпт-инженеров и специалистов по машинному обучению. С другой стороны, ИИ позволяет автоматизировать сам рекрутинг: нейросети составляют описания вакансий, отбирают релевантные им отклики, ранжируют резюме и дают соискателям развернутую обратную связь.

Непосредственно в образовании, по словам Юрия Дубенко, перспективы у ИИ «прекрасные». При этом эксперт отмечает, что ИИ — не замена учителя, ученого и других творческих профессий, а следующий уровень автоматизации, которого нужно не опасаться, а эффективно использовать в своей профессии.

Вячеслав Рыжков