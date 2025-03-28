Добру молодцу work

За последние два года число компаний на юге России, готовых брать на работу выпускников вузов без опыта, выросло на семь процентных пунктов — до 72%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob. Кроме того, согласно аналитикам агентства, семь из десяти работодателей готовы трудоустраивать выпускников колледжей без опыта. В молодых выпускников вузов чаще верит крупный бизнес, который готов трудоустраивать их на позиции инженеров, IT-специалистов, в педагогические и медицинские отрасли. Выпускники колледжей востребованы на позиции рабочих, продавцов, кассиров и складских сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство крупных работодателей выискивает технических специалистов с первых курсов вузов и ссузов, участвует в их обучении и трудоустраивает по окончании учебы

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Большинство крупных работодателей выискивает технических специалистов с первых курсов вузов и ссузов, участвует в их обучении и трудоустраивает по окончании учебы

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Крупный бизнес наиболее лоялен. Среди отраслей лидируют банки, производство и сбыт. В то же время опрос выпускников колледжей 2020–2024 годов показал, что только 36% работают по специальности, 26% — в смежных сферах, а 38% — в несвязанных отраслях. Основные причины этого: низкая оплата труда, неинтересная или устаревшая специальность, опасные условия работы»,— говорится в исследовании Superjob.

На hh.ru в России насчитывается около 2 млн активных резюме, которые разместила молодежь в возрасте от 14 до 34 лет (51% от всех резюме). Почти треть соискателей (29%) приходится на группу 25–34 лет. В разрезе федеральных округов больше всего молодежи на рынке труда Северо-Кавказского округа (56%), а меньше всего — в Центральном (49%), в ЮФО — 51%, свидетельствуют данные HeadHunter.

«Сейчас происходит некоторое снижение критичности раннего трудоустройства в найме молодежи. На фоне дефицита кадров в самых человекоемких отраслях работодатели постепенно снижают обязательные требования к опыту, отдавая приоритет навыкам молодого специалиста после учебы»,— рассказала «G» директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Данные hh.ru говорят о росте готовности работодателей брать на работу специалистов без опыта и студентов на стажировки. Так, по итогам 12 месяцев 2024 года число вакансий на ресурсе без требований к опыту соискателя выросло в ЮФО на 58% по сравнению с 2023 годом и достигло 1 млн. Предложения стажировок выросли в 2024 году в целом по РФ более чем на 70% к 2023 году.

«Расширение границ найма и снятие любых дискриминационных барьеров, в том числе в требованиях к возрасту и опыту потенциального кандидата,— один из самых эффективных способов преодоления дефицита людей. Самые продвинутые компании начали вкладываться в оценку по навыкам и программы допобучения еще несколько лет назад, сегодня мы видим, что эту практику перенимают все больше работодателей, в том числе из сегмента малого и среднего бизнеса»,— рассказывает директор hh.ru Юг.

Региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин рассказал «G», что обучение и переобучение непосредственно в компании позволяет готовить сотрудников, чьи навыки необходимы для развития и ведения конкретного бизнеса. По словам эксперта, в рамках тренда на расширение границ найма на рынок труда привлекается не только молодежь, но и старшее поколение, родители в декрете и другие ранее неактивные категории соискателей. «Начинающих специалистов обучают с нуля, для вчерашних выпускников вузов и колледжей организуют стажировки и назначают наставников, на работу принимают даже студентов-старшекурсников с последующим оффером»,— говорит господин Телегин.

Со школьной скамьи

Кубанские вузы ведут планомерную работу по трудоустройству студентов и выпускников, делая акцент на то, чтобы место работы соответствовало полученной специальности и компетенциям. Как рассказал «G» и. о. ректора Кубанского государственного технологического университета Игорь Лагерев, количество работающих по специальности выпускников политеха составляет в среднем около 70–80%.

По словам Дмитрия Телегина, работодатели сегодня расширяют сотрудничество с учебными заведениями, что чаще всего выражается в виде студенческих практик, школьных профориентаций и экскурсий, а также участия в ярмарках вакансий. «Это работает в обе стороны: компании эффективнее закрывают вакансии, а молодежь после получения диплома идет работать по профилю»,— отмечает эксперт.

Кем хотят работать молодые люди? Возраст Профессии 17 лет и младше Официант, бармен или бариста, упаковщик, курьер 18–24 года / выпускники ссузов и вузов / Менеджер по работе с клиентами, администратор, программист 25–34 года Администратор, руководитель проектов, менеджер по работе с клиентами Источник: hh.ru

Как рассказали в HeadHunter, 60% краснодарских компаний ведут работу со студентами и выпускниками вузов и ссузов (60 и 50% соответственно). При этом каждый десятый работодатель из тех, что ведет молодежную политику, начинает работать уже со школьниками.

«В школы в большинстве своем идут те работодатели, которые видят, что студентов вузов и ссузов по нужным им направлениям недостаточно и не все из них готовы в дальнейшем работать по специальности. Компании стараются популяризировать профессии еще в школе: проводят экскурсии и предлагают совместные проекты и исследования учащимся, чтобы они выбрали актуальные для компании профессии после окончания школы. Например, так поступают крупные аграрные компании на Кубани, чтобы показать важность и привлекательность профессий агронома, ветеринара, комбайнера, технолога и других»,— говорит Олеся Лавренова.

Тренд на молодежь

Работодатели юга России в беседе с «G» рассказали, что работа с молодежью является одной из основ их кадровой политики. По словам директора по персоналу Alias Group (ключевой актив — ФД «Неометрия») Светланы Хабибуллиной, в холдинге предлагают не только возможность прохождения практики, но и программы оплачиваемых стажировок, менторство и возможности карьерного роста.

«Мы начинаем привлекать студентов на практику уже с второго-третьего курса, чтобы погрузить в специфику бизнеса, предоставить возможность понять суть будущей профессии и вовлечь в интересные проекты. Лучшие студенты после успешного завершения практики или стажировки остаются работать в нашем холдинге»,— говорит госпожа Хабибуллина.

Она отмечает, что конкуренция за талантливых студентов сегодня ощущается особенно остро, поэтому холдинг заключил договоры о сотрудничестве с ведущими университетами Москвы и Краснодарского края. «Мы проводим экскурсии на стройплощадки, образовательные кейс-чемпионаты, хакатоны, деловые игры и конкурсы, поддерживаем лучших студентов и берем на себя оплату их учебы»,— говорит эйчар Alias Group.

Заместитель директора по подбору персонала и развитию бренда курорта «Мрия» Юлия Фуртат рассказывает, что инициативы по подготовке целевых кадров включают уроки этикета в детских садах и запуск «Класса гостеприимства». «Мы также сотрудничаем с вузами и молодежными организациями, предлагая практику и стажировки, а также обучение молодых специалистов под руководством наставников»,— говорит она.

Какая зарплата интересна молодым специалистам Возраст в среднем по России в ЮФО 17 лет и младше 29,8 тыс. руб. 29,6 тыс. руб. 18–24 года / выпускники ссузов и вузов / 56,9 тыс. руб. 50 тыс. руб. 25–34 года 80,3 тыс. руб. 70 тыс. руб. Источник: hh.ru

Талантливая молодежь может гореть работой и с легкостью впитывать новые знания, отмечает гендиректор компании «Крым Море Град» Дмитрий Гасенегер. По его словам, компания, в свою очередь, инвестирует в обучение молодых сотрудников, чтобы они соответствовали ее стандартам и могли работать с новыми технологиями. «Подготовка целевых кадров действительно становится трендом, так как это позволяет закрывать внутренние потребности в специалистах»,— рассказывает господин Гасенегер.

По словам операционного директора крымской ГК «Таврида Девелопмент» Михаила Гулюкина, молодежь до 30 лет составляет около 10% штата застройщика. В основном, по его словам, это жители Крыма и Большой Ялты. Молодые сотрудники работают в компании преимущественно на позициях помощников руководителей, делопроизводителей и офис-менеджеров. «Основной причиной столь низкого процента молодых специалистов является тенденция к получению образования и первого профессионального опыта в крупных городах, где сосредоточены ведущие учебные заведения и крупные строительные компании. Сложности переезда в другой регион для молодых людей, отрыв от семьи и привычного уклада жизни. По нашим наблюдениям, около 75% выпускников строительных факультетов стремятся начать карьеру именно в мегаполисах, рассчитывая вернуться в родной регион после накопления необходимого опыта»,— говорит господин Гулюкин.

Однако, по его словам, в последние два года наблюдается незначительный рост числа молодых специалистов, заинтересованных в работе в Крыму. Это, отмечает собеседник «G», связано с увеличением количества госпрограмм поддержки молодых специалистов, а также улучшением условий труда в строительных компаниях. «Тем не менее данный показатель пока остается невысоким и требует дополнительных усилий для привлечения молодых талантов»,— резюмирует Михаил Гулюкин.

Сам себе педагог

Преподаватель и основатель проекта PROшенные советы для системного развития лидеров Елена Делора убеждена, что сетовать на отсутствие профессионалов на рынке труда сегодня — дурной тон. Успешные и дальновидные руководители компаний, по ее словам, растят сотрудников самостоятельно. «Это долгосрочная работа с ценностями, доверием, атмосферой открытости и возможностей. Задача лидера сегодня — думать об отрасли в перспективе десятков лет. Кто будет потребителем? Кто будет производить услуги и товары через пять, десять, двадцать лет? Ответ на поверхности — молодежь, которой сегодня следует заниматься»,— рассказывает эксперт.

По словам и. о. ректора кубанского политеха Игоря Лагерева, на сегодняшний день наставничество в вузе позиционируется как наиболее эффективная форма профессиональной адаптации молодежи. Оно, отмечает собеседник «G», способствует взаимному социальному обмену и формированию новых компетенций. «Наиболее активно развивается наставничество в студенческом самоуправлении. Активисты сами проявляют инициативу и берут под крыло первокурсников. Студенческое научное общество интегрирует первые курсы в свои проекты, поддерживает идеи начинающих ученых и наставляет их до самого момента выпуска из университета, тем самым формируя прочные молодые научные коллективы»,— рассказывает господин Лагерев.

В то же время интеграция индустрии в образование способствует, по словам и. о. ректора КубГТУ, увеличению интереса у студентов к деятельности организаций и отраслям в целом. «Мы успешно реализуем модель подготовки кадров внутри производственных цепочек. Данная модель внедрена в классический образовательный процесс в форме практической подготовки: в области машиностроения — с Южным заводом тяжелого станкостроения; в области нефтегазового дела — с ОАО "НИПИгазпереработка". Успешно функционирует базовая кафедра ООО "Газпром трансгаз Краснодар". Открыта новая базовая кафедра с ОАО "НИПИгазпереработка". В этом году мы впервые запустим сетевую программу по направлению "Программная инженерия" совместно с МФТИ, что позволит кубанским абитуриентам получать богатый опыт коллектива Физтеха, оставаясь в регионе и выбирая КубГТУ для поступления»,— говорит Игорь Лагерев.

Он также признает, что во многих отраслях экономики сейчас наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров, связанный с существенными изменениями в технике и технологиях. Для повышения конкурентоспособности выпускников КубГТУ руководство вуза, по словам его руководителя, не только вносит изменения в содержание дисциплин и модулей, но и открывает новые специальности по беспилотным системам, мехатронике и робототехнике.

В то же время Светлана Хабибуллина (Alias Group) считает, что основная сложность в подготовке кадров для строительной отрасли — отсутствие гибкого подхода вузов в части изменения образовательных программ. «Мы в настоящее время формируем совместные программы с вузами, где в качестве преподавателей выступают наши ведущие сотрудники, которые делятся с молодыми специалистами своей экспертизой. Но нехватка кадров все равно ощущается практически по всем строительным направлениям: от инженеров и сметчиков до IT-специалистов в сфере недвижимости. При этом пока мы видим, что учебные заведения не могут удовлетворить потребность бизнеса в кадрах ввиду недостаточно сформированного имиджа строительных профессий среди студентов»,— заключает госпожа Хабибуллина.

С ней согласен Дмитрий Гасенегер. По его словам, уровень образования зачастую отстает от реальных потребностей индустрии, а количество выпускников, готовых к профессиональным вызовам, остается недостаточным. «Это создает дефицит квалифицированных кадров и подчеркивает необходимость реформирования образовательной системы»,— считает гендиректор компании «Крым Море Град».

Юлия Фуртат («Мрия») в свою очередь констатирует, что количество выпускников профильных учебных заведений превышает потребности рынка. При этом она признает, что уровень подготовки в некоторых случаях не соответствует спросу. «Учебные заведения не всегда успевают адаптироваться к требованиям рынка, и выпускники часто не имеют необходимых навыков или опыта для работы в индустрии. Это создает разрыв между спросом и предложением. Мы со своей стороны активно взаимодействуем с учебными учреждениями, чтобы обеспечить соответствие учебных программ требованиям нашей отрасли»,— говорит госпожа Фуртат.

Елена Делора акцентирует внимание на том, что 80% выпускников вузов и ссузов не уверены, что будут делать карьеру в профессии, которую получают, так как они не видят в ней перспектив. Поэтому, по словам преподавателя, работодателю важно еще со школы видеть профиль будущего сотрудника, его сильные стороны, направлять и помогать в выборе профессии на долгие дистанции — не после получения диплома, а значительно раньше.

Дмитрий Михеенко