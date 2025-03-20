Мэрия Перми сдает в аренду кафе-«холмы» на эспланаде

Администрация Перми сдает в аренду два кафе-«холма» на эспланаде, об этом сообщается на сайте МБУК «Пермская дирекция». Согласно электронной документации, опубликованной учреждением, оба кафе-«холма» предлагаются в аренду на пять лет (60 месяцев). Площадь каждого из строений составляет 97,9 кв. м. В этих «холмах» можно открыть заведения общественного питания. Размер ежемесячной арендной платы за пользование каждым из них составляет 125,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявки на получение обоих объектов недвижимости в аренду принимаются МБУК «Пермская дирекция» до 13 апреля.

Строительство «холмов» на пермской эспланаде завершилось в начале 2020 года. Всего было построено четыре объекта: два здания под кафе, административное помещение и туалет. В 2021 году в эксплуатацию были официально введены два кафе-«холма». В них открылись кафе «Пермские холмы», и в результате торгов их арендовал индивидуальный предприниматель Михаил Чукичев. Сейчас два здания-«холма» пустуют. Кроме того, в другом строении-«холме» на эспланаде работает музей шоколадного мастерства «Конфектория».