В тюменской облдуме предложили ввести региональные доплаты для участковых

Депутаты Тюменской областной думы обратились к правительству с просьбой ввести региональные выплаты для участковых. Предложение поддержал губернатор региона Александр Моор, присутствовавший на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Участковые находятся на переднем крае борьбы с преступностью. В то же время зарплата у них невысокая. Отсюда и дефицит таких специалистов»,— сказал господин Моор. Он дал поручение региональному правительству проработать это предложение.

Депутаты обратили внимание на нехватку специалистов в полиции. Иван Вершинин (ЛДПР) сообщил, что некомплект может достигать трети всего состава. Глава УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов добавил, что в привлечении кадров помогает также создание профильных вузов в регионе, и ведомство ведет работу в этом направлении.

Анна Капустина