В Энгельсском районе Саратовской области введен режим ЧС после ударов БПЛА

В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС муниципального уровня после массированной атаки БПЛА. Об этом сообщает глава района Максим Леонов.

«По поручению губернатора Романа Бусаргина продолжается работа по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях. Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня»,— написал Максим Леонов в Telegram-канале.

Как добавил глава района, муниципальная комиссия зафиксирует повреждения и размер ущерба для оказания материальной помощи. Он также напомнил номер горячей линии, которая собирает информацию от жителей о повреждении имущества: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23.

В ночь на 20 марта над территорией России сбили 132 беспилотника, в том числе 54 — над Саратовской областью. На аэродроме Энгельса в результате атаки начался пожар, жителей близлежащих СНТ эвакуировали. Пострадали два человека, в том числе пациентка Энгельсской городской клинической больницы. В здании медучреждения выбило стекла. Также повреждены два детских сада, школа и порядка 30 частных домов.