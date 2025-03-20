Спрос на электротранспорт для курьеров в Сибири вырос в 11 раз

В Сибирский федеральный округ по итогам 2024 года было ввезено более 14,5 тыс. велосипедов и мопедов с электрическим двигателем общей стоимостью 324 млн руб. Это в 11 раз больше, чем год назад, сообщило Сибирское таможенное управление (СТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Основной объем городского электротранспорта был ввезен из Китая. Эта страна поставила 95% от общего количества товаров. Лидером среди сибирских регионов по ввозу электровелосипедов стала Новосибирская область (более 80% поставок). За ней следуют Красноярский край, Иркутская и Омская области.

«На активный рост поставок электровелосипедов и мопедов могло повлиять развитие курьерского сервиса, сферы доставок»,— предполагает замначальника СТУ Дмитрий Колыханов.

Этот год также отличается высоким спросом на велосипеды с электрическим двигателем. За первые 2,5 месяца таможенники оформили ввоз в Сибирь 3,7 тыс. транспортных средств этого типа.

Михаил Кичанов