Танцующий Дональд Трамп озарил небо Флориды

В американском штате Флорида провели шоу дронов в честь президента США Дональда Трампа. Из огней в небе выстроили флаг Соединенных Штатов, фразу «исторический президент» и самого Дональда Трампа, танцующего под песню YMCA группы Village People.

Фрагменты шоу дронов, которое прошло 18 марта, опубликовал телеканал Sky News. В начале представления в небе появились фразы «исторический президент», «лучший в мире посредник», «лучший миротворец», «освободитель заложников» и «защитник свободы». Завершилось шоу словами «спасибо, президент Трамп».

В TikTok и соцсети X (заблокирована в РФ) стали распространяться видео с шоу, на котором светящиеся дроны изобразили танцующего Дональда Трампа. Фрагмент представления сопровождался песней YMCA. Сам президент США танцевал под нее после выздоровления от COVID-19, на предвыборных митингах в 2020 году и после победы на выборах в 2024-м.