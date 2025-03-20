Почти четверть россиян пробовали сменить оператора с сохранением номера телефона

О возможности сменить мобильного оператора, сохранив номер телефона, знают 98% россиян, следует из опроса ВЦИОМа. Воспользоваться этой возможностью за последние два года пробовало 23% граждан.

Шесть из десяти опрошенных, которые пытались сменить оператора, смогли сохранить старый номер телефона. У 5% респондентов сделать этого не получилось. По словам 10% опрошенных, основной сложностью в процессе стала временная потеря связи. Еще 8% сказали, что столкнулись с назойливыми звонками сотрудников сотовых операторов.

«Услуга смены оператора с сохранением номера телефона не нова для россиян. В теории она работает уже второй десяток лет, хотя на практике успешно воспользоваться данной услугой удается далеко не всем желающим. Ситуация обостряется с расширением рынка мобильных операторов, предлагающих свои привлекательные условия для потенциальных потребителей»,— сказал директор департамента социальных исследований ВЦИОМа Андрей Даудрих.

Как добавил господин Даудрих, расширение рынка мобильных операторов ведет к миграции абонентов между операторами. Из-за этого, по его словам, «теряющая сторона» пытается удержать клиента, что увеличивает регламентированный срок смены оператора с сохранением номера телефона.

В 2024 году российский телекоммуникационный рынок благодаря сегменту мобильной связи вырос до 2 трлн руб. (+6,2%). Число абонентов также выросло, несмотря на блокировку около 872 тыс. номеров с некорректными данными ежемесячно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Телеком показал мобильность».