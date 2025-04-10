Сегодня исполняется 73 года председателю федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорию Явлинскому

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Григорий Явлинский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный учитель РФ, писатель Евгений Бунимович:

— Поздравляю Вас с днем рождения, уважаемый Григорий Алексеевич, поздравляю с тем, что, оставаясь многие десятилетия в центре политической жизни, Вы смогли доказать, что в любых обстоятельствах главным для политика может быть моральный выбор, верность своим убеждениям, своему предназначению, доказать, что интеллектуальная смелость, природная интеллигентность и порядочность могут сочетаться с мужеством перед лицом реальной опасности, готовностью идти наперекор и плыть против течения. Сил Вам, здоровья и удачи!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»