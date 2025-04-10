Дни рождения
Сегодня исполняется 73 года председателю федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорию Явлинскому
Григорий Явлинский
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Его поздравляет заслуженный учитель РФ, писатель Евгений Бунимович:
— Поздравляю Вас с днем рождения, уважаемый Григорий Алексеевич, поздравляю с тем, что, оставаясь многие десятилетия в центре политической жизни, Вы смогли доказать, что в любых обстоятельствах главным для политика может быть моральный выбор, верность своим убеждениям, своему предназначению, доказать, что интеллектуальная смелость, природная интеллигентность и порядочность могут сочетаться с мужеством перед лицом реальной опасности, готовностью идти наперекор и плыть против течения. Сил Вам, здоровья и удачи!