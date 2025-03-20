ФСБ предотвратила теракт в администрации Мариуполя

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла подготовку террористического акта в Мариуполе. Об этом сообщило Управление ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР).

«С поличным задержан житель Мариуполя, причастный к подготовке теракта против представителей местной власти»,— говорится в сообщении ведомства.

Перед задержанием подозреваемый извлек из тайников компоненты самодельного взрывного устройства, которое планировал установить у здания Приморской районной администрации. На допросе мужчина признался, что получил задание от представителя украинских спецслужб. За выполнение ему обещали вознаграждение в размере 50–70 тыс. руб.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обращении с взрывчатыми веществами и содействии террористической деятельности (пункт «в» части 3 статьи 222.1 и части 3 статьи 205.1 УК России).