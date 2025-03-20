Следствие просит продлить срок ареста новосибирского депутата Игоря Украинцева

Дзержинский районный суд Новосибирска назначил на 24 марта рассмотрение прошения следствия о продлении срока ареста депутата горсовета Игоря Украинцева по делу о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил его адвокат Иван Рассолов, добавив, что настаивает на невиновности подзащитного и будет добиваться смягчения меры пресечения политику, который с мая 2024 года находится в СИЗО.

Депутат горсовета Игорь Украинцев обвиняется в коррупции, за что ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф до 70-кратной суммы взятки. Следствие считает, что он якобы получил взятку 3,5 млн руб. от главы строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского. Деньги предназначались за лоббирование интересов бизнеса. По версии следователей, когда предприниматель перестал платить, депутат организовал митинги с критикой стройфирмы, выложил в своих соцсетях негативную информацию о ней.

Депутат отрицает обвинения в свой адрес.

Илья Николаев