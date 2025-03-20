Опасный тигр ушел от села в сопки Еврейской автономии

Вызывавший тревогу у жителей сел Еврейской автономной области тигр покинул окрестности населенных пунктов и подался в сопки, сообщили «Ъ» в региональном департаменте по охране и использованию объектов животного мира. Ранее Росприроднадзор дал разрешение на отлов этой особи и его возвращение в естественную среду обитания на значительном расстоянии от населенных пунктов.

Как писал «Ъ», отловом занимались специалисты областного департамента и межрегиональной общественной организации «Центр реабилитации тигров и других редких животных». В районе села Опытное поле тигр был замечен еще 22 февраля, а 25 февраля хищник пробрался в окрестности села Красивое. Позже он вышел к селу Алексеевка, а в середине марта прогулялся по улице в Бирофельде.

Специалисты по следам вычисляют направление передвижения тигра. Двое суток назад он ушел на север от Бирофельда примерно на восемь км — в сопки. Обратных следов нет. Тем не менее, опергруппа еще несколько дней будет находиться на территории муниципального образования.

Дарья Балобанова, Биробиджан