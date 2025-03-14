В Еврейской автономии ловят опасного тигра

Меры для изоляции конфликтного тигра, подошедшего к населенным пунктам, принимаются в Еврейской АО, сообщил начальник департамента природоохраны региона Алексей Горбунов. Работают специалисты межрегиональной общественной организации «Центр реабилитации тигров и других редких животных». Департаментом с момента получения первых сигналов о заходе тигра на территорию населенных пунктов проводилась оперативная работа по обеспечению безопасности людей.

«Приехала группа с Приморья, расставили ловушки, и на данный момент ведется активная работа по поимке тигра, чтобы перевезти его подальше от населенного пункта. На объекте работают три техники: снегоход, вездеход и пикап. Получается, изначально мы его ловили в одном месте, но он ушел в другую локацию, где также сотрудники его караулят. Тигр — это умное животное, и так легко он не сдается», — рассказал Алексей Горбунов.

С его слов, на данный момент известно только о трех особях, которые заходили в населенные пункты области, но еще идет подсчет зверей для определения общего числа в регионе. Департамент договорился с заповедником «Бастак» о том, чтобы перевезти тигра после поимки в эту особо охраняемую зону на расстояние в 50-60 км от Биробиджана.

Дарья Балобанова, Биробиджан