В Ленобласти сухогруз с экипажем оторвался от причала и застрял во льдах

Сухогруз «Светлый-22» с двумя членами экипажа на борту оторвался от причала во Всеволожском районе Ленинградской области из-за движения льда и течения, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Как рассказали «Ъ-СПб» в экстренных службах, сейчас двигавшийся сухогруз остановился во льдах в 30 м от берега.

К месту происшествия направлены ледокол «Невская застава» и аварийно-спасательные службы. МЧС по региону сообщило, что угрозы экипажу нет. По информации спасателей, судно неисправно, двигаться своим ходом не может.

Экстренные службы Ленинградской области держат ситуацию под контролем. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законов о безопасности судоходства. В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за техническое состояние сухогруза, а также соблюдению правил стоянки судов.