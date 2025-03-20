Оторвавшийся от причала сухогруз «Светлый 22» застрял во льдах около Металлостроя

Оперативные службы Ленинградской области держат на контроле ситуацию с грузовым судном «Светлый 22», которое оторвало от причала в поселке имени Свердлова. В данный момент двигавшийся своим ходом сухогруз остановился в ледяных торосах у правого берега Невы в районе поселка Металлострой, сообщили «Ъ-СПб» в экстренных службах 47-го региона.

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По данным спасателей, судно неисправно, двигаться своим ходом не может. На борту находятся два человека команды. По информации на данный момент, судно прекратило движение. На место прибыло АСФ Всеволожского района Ленобласти.

На место выдвинулся ледокол «Невская застава». Также на место выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Угрозы жизни экипажу и загрязнения окружающей среды нет, уточняется в сообщении ведомства спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что неисправный сухогруз оторвало от причала и несет в сторону Вантового моста.

Андрей Цедрик