В приморском Артеме 11 тыс. жителей остались без водоснабжения

В четвертом по величине городе Приморского края Артеме произошла авария на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения. В результате свыше 11 тыс. жителей городского округа остались без воды, сообщила прокуратура Приморья. Население Артема составляет около 110 тыс. человек.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при предоставлении коммунального ресурса. На контроль поставлены вопросы своевременного подвоза воды населению и оперативного проведения аварийно-восстановительных работ»,— говорится в сообщении ведомства.

По информации администрации Артема, бригады местного Водоканала работают на месте прорыва трубы холодного водоснабжения. Сроки окончания ремонтных работ не называются. Городские власти обещают осуществлять подвоз воды для населения по трем адресам.

Алексей Чернышев, Владивосток