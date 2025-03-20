Число машин на МСД упало на 14% после введения платного проезда

Число автомобилей на Московском скоростном диаметре (МСД) снизилось на 14% в первый месяц после после введения платного проезда в часы пик. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Новые правила, действующие утром и вечером в будние дни, помогли снизить загруженность трассы на 2-3 балла.

«Часть (55%) автомобилистов предпочла альтернативные маршруты (МКАД, внутрирайонная сеть дорог, ТТК), а часть (45%) пересела на городской транспорт. Однако загруженность этих дорог от перераспределения трафика не выросла. Напротив, мы видим снижение на 1 балл»,— рассказали в ведомстве агентству ТАСС.

По информации ЦОДД, наиболее популярной частью МСД является участок №6 — «Шоссе Энтузиастов — Волгоградский проспект». На него приходится 19,25% всех платных проездов.

Новые правила проезда на МСД действуют с 15 февраля. Платный проезд ввели в будние дни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Стоимость проезда по любому из девяти участков МСД составляет 5 руб. В столичной мэрии поясняли, что без введения платы на МСД пробки в пиковые часы в 2025 году достигнут 7–8 баллов, а в 2026 году — 9 баллов.

О новой тарификации проезда на МСД — в материале «Ъ» «Москва прирастает платными трассами».