С экс-руководства курской «Корпорации развития» взыскали свыше 4 млрд рублей

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры и обязал взыскать с девяти физических лиц и восьми организаций более 4,1 млрд руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Фигурантами дела стали экс-гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его бывшие заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также шесть других физлиц.

Иск надзорного ведомства был связан с возведением фортификационных сооружений на границе с Украиной в Курской области. Сегодня, 19 марта, Ленинский райсуд рассмотрел в закрытом заседании дело по иску Генпрокуратуры о взыскании средств в доход государства. Суд также взыскал солидарно со всех физических и юридических лиц пошлину в 900 тыс. руб.

«Корпорацию развития Курской области» создали для ведения инвестиционных проектов. Через нее в том числе финансировалось строительство линий обороны на границе с Курской областью. В конце прошлого года арестовали бывших топ-менеджеров корпорации, включая бывшего главу компании Владимира Лукина. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при организации работ. В феврале МВД возбудило уголовное дело о злоупотреблениях при сдаче в аренду московской недвижимости, находившейся в распоряжении корпорации.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Аванс не вынесет двоих».