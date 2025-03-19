Глава Ямала призвал депутатов и чиновников разработать меры поддержки рыбаков

Депутаты заксобрания и сотрудники профильных департаментов правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проведут серию встреч с рыбаками по всему региону и разработают перечень предложений для роста их благосостояния. Соответствующую просьбу в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе озвучил губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

«Как и много веков назад, добыча рыбы — это тяжелый физический труд. Обсудите проблемы с предприятиями и общинами»,— обратился глава Ямала.

Господин Артюхов напомнил, что ранее власти ЯНАО приняли ряд системных решений по поддержке оленеводства. «Дополнительное внимание требуется и нашим рыбакам»,— добавил он.

Подробнее об отчете Дмитрия Артюхова о работе правительства Ямала за 2024 год — в материале «Ъ-Урал» «"Мы обошли Дагестан и Ингушетию"».

Василий Алексеев