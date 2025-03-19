Lada c пермским приветом

Один из новых российских регионов осваивают пермские бизнесмены — в Луганске в феврале открылся официальный дилер Lada, основанный пермяком Вячеславом Новиковым. Автосалон является первым дилером Lada в ЛНР. По данным «Ъ-Прикамье», учредитель компании АО «Луганск-Лада» может быть близок к пермской группе «Лада Центр», которая продает отечественные автомобили в Перми, Чернушке, Березниках, Кунгуре и Омске. Кроме того, Вяче­слав Новиков учредил в Донецке ООО «Донецк-Лада», которое займется техобслуживанием и ремонтом автотранспорта. Получить комментарии в «Лада Центр» не удалось, но источники подтверждают заход дилера в Луганск. Эксперты называют освоение ЛНР смелым шагом, но видят в этом перспективы для компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Прикамье», салон официального дилера Lada, открывшийся в феврале в Луганске, имеет отношение к Перми. Салоном управляет АО «Луганск-Лада», созданное уроженцем Перми Вячеславом Новиковым. Согласно kartoteka.ru, АО «Луганск-Лада» учреждено в Луганске в июне 2024 года и зарегистрировано по ул. Монтажной, 28. Гендиректором и владельцем компании указан Вячеслав Новиков. По данным «Ъ-Прикамье», он может иметь отношение к автосалону «Лада Центр Пермь».

Помимо «Луганск-Лада», Вячеслав Новиков вместе с Хачатуром Мкртчяном, собственником пермского ООО «Макао», учредил в Луганске по адресу салона ООО «Регион-Л». Эта компания занимается техобслуживанием и ремонтом легковых авто. Ранее господин Новиков владел пермскими, ныне ликвидированными организациями в сфере финлизинга, оптовой торговли и строительных отделочных работ: «Картон», «Промтэк» и «ИнДом». Ранее физлицо с такими же инициалами значилось совладельцем ЗАО «Газета „Вечерняя Пермь“».

Собеседник, знакомый с ситуацией в пермской группе компаний «Лада Центр», подтвердил сведения о заходе дилера в Луганскую Народную Республику и уточнил, что автосалон «Луганск-Лада» — единственный дилер Lada в Луганске. Помещение для него выкупили у государства. «Для устойчивого развития компании нужен выход на новые рынки»,— пояснил собеседник. Связаться с Владимиром Жуковым, директором «Эксперт Авто» (входит в состав «Лада Центр»), не удалось, он не ответил на телефонный звонок.

На сайте «Луганск-Лада» сообщается, что компании поручено провести реконструкцию здания для создания крупнейшего дилерского центра: «После завершения работ он станет современным и удобным местом для покупки и обслуживания автомобилей Lada».

Кроме того, 10 марта Вячеслав Новиков зарегистрировал в Донецке ООО «Донецк-Лада», профилем деятельности которого является техобслуживание и ремонт автотранспорта.

Также «Лада Центр» открыла новый салон Lada в городе Ипатово Ставропольского края. Этот филиал группы упоминается на сайте компании. Он расположен по ул. Школьной, 51, управляет им АО «Ипатово-Лада». По сведениям группы «Лада Центр Ипатово» в соцсетях, салон открылся в 2024 году.

Группа компаний «Лада Центр» развивает салоны Lada в Перми, Чернушке, Березниках, Кунгуре и Омске. На сайте дилера указано, что автоцентрами управляют ООО «Эксперт Авто» и АО «Ипатово-Лада». Возглавляет «Эксперт Авто» Владимир Жуков, он же вместе с Людмилой Боровик, Олегом Борзаковым, Христиной Дрыгиной, Еленой Хариной и Алексеем Катаевым контро­лирует эту компанию. Гендиректором АО «Ипатово-Лада» указан Алексей Бойко, в 2017–2019 годах руководивший ООО «Элиста-Лада» Ливго Давыдовой.

Руководитель «Форвард-Авто» (дилер Lada, Omoda, JAC, Chery, Jetour, Livan, Mitsubishi и др.) Рустам Бахтияров назвал выход «Лада Центр Пермь» в Луганск и Ставрополье смелым шагом. Если в компании приняли такое решение, значит, видят потенциал в развитии бизнеса в этих территориях. «Конечно, в новых регионах есть сложности: в Ставрополье — высокая конкуренция, в Луганске — логистика, экономическая ситуация и формирующийся рынок. Думаю, спрос на доступные автомобили есть в Луганске, где бренд Lada стал первым официальным дилером»,— рассуждает господин Бахтияров. По его мнению, сейчас «Лада Центр Пермь» важно закрепиться на новом рынке, выстроить процессы и завоевать доверие клиентов.

Гендиректор «Брайт Парка» (дилер Lada, Skoda, УАЗ) Олег Долженков считает выход в новый регион для дилера перспективным, в первую очередь, из-за отсутствия конкурентов. «Местный рынок полностью сформатирован профессиональными участниками — „перекупами“. Сейчас на рынке появился официальный дилер, который поставляет более качественные товары и услуги при полном отсутствии конкурентов»,— полагает дилер. В то же время, помимо перспектив, выход в новый регион является и вызовом для дилера, полагает господин Долженков. Одна из важных задач компании — сформировать работоспособную команду из местных жителей.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова