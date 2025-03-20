Бывшему подрядчику «Порт Фавора» не выплыть из долгов

ООО «ЕТУ» («Еврохим Терминал Усть-Луга»), юрлицо оператора терминала по перевалке аммиака «Порт Фавор» в Усть-Луге, подало иск к своему бывшему подрядчику ООО «Паркнефть» на сумму более 6 млрд рублей за неисполнение обязательств по строительству инфраструктуры объекта. Незадолго до регистрации иска «Паркнефть» опубликовала сообщение о намерении обратиться в суд о признании себя банкротом. Юристы отмечают, что в данном случае возможное банкротство должника не мешает ООО «ЕТУ» судиться с бывшим подрядчиком по взысканию с него долга. На сроках строительства терминала судебные разбирательства не скажутся, уверяют в «Порт Фаворе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 25 февраля бывший подрядчик «ЕТУ» опубликовал на Федресурсе сообщении о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ 25 февраля бывший подрядчик «ЕТУ» опубликовал на Федресурсе сообщении о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Согласно записи в карточке дела, исковое заявление ООО «ЕТУ» на взыскание с ООО «Паркнефть» почти 6,004 млрд рублей зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы 11 марта. Записей о принятии дела к рассмотрению и даты заседания в картотеке арбитражных дел пока нет. 25 февраля бывший подрядчик ЕТУ опубликовал на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно сведениям в ЕГРЮЛ, сейчас «Паркнефть» выступает ответчиком в 361 деле в рамках экономических споров с общей суммой взысканий на 2,6 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Паркнефть» было зарегистрировано в 2006 году в Московской области. Учредителями общества указаны Дмитрий Огульчанский и гендиректор компании Александр Григорьев. Компания основывалась как дочернее предприятие чешского концерна OKZ Holding a.s. и сначала компания называлась «ОКЗ Русхолдинг». В 2011 году компания была переименована в «Паркнефть». Из финансовой отчетности ООО следует, что его выручка в 2023 году составила 11,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 366,5 млн.

Как уточнил «Ъ-СПб» представитель терминала «Порт Фавор», договор с ООО «Паркнефть» был заключен в рамках строительства данного терминала в Усть-Луге. «Договор расторгнут по нашей инициативе в связи с многочисленными претензиями. Сумма иска соответствует авансу, который был заплачен бывшему подрядчику. Строительство продолжаем своими силами без генподрядчика. На сроках завершения работ это не скажется — останемся в ранее установленном графике»,— сказал собеседник издания.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первая технологическая линия терминала «Порт Фавор» по перевалке аммиака мощностью 2,6 тыс. тонн в сутки была запущена в Усть-Луге в середине декабря 2024 года (см. «Ъ-СПб» от 16.12.2024). Выйти на мощность по перевалке аммиака в 14 тыс. тонн в год оператор терминала планирует к 2026 году.

Кроме многочисленных исков по взысканию долгов, по информации «Фонтанки», бывший подрядчик строительства терминала задолжал заработную плату более чем 120 работникам на объекте. По словам сотрудников, рабочие ждут оплаты уже 8–10 месяцев. Долг перед работниками превышает 500 тыс. рублей.

С учетом известных обстоятельств, наличия информации о долгах «Паркнефти» перед своими сотрудниками и субподрядчиками, а также с учетом заявляемых ООО «ЕТУ» требований к компании в размере 6 млрд рублей, можно сказать, что вероятность банкротства ООО «Паркнефть» очень высока, полагает Ольга Сулим, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры». «Для кредиторов это, впрочем, мало что меняет,— говорит юрист.— Принципиальным для них будет именно то, что в отношении должника будет введена процедура банкротства, в рамках которой и будет определяться порядок удовлетворения их требований. Собственно, ООО "ЕТУ" ничто не мешает продолжать судебный спор с "Паркнефтью" даже в случае, если последняя объявит себя банкротом. Обоснованность и, что немаловажно, размер требований к должнику, подтвержденные судом, в дальнейшем будут включаться в реестр требований кредиторов».

Валерия Тихонова, руководитель группы по банкротству юридической фирмы Vegas Lex, добавляет, что единственное, о чем уже необходимо задуматься кредиторам,— это риск последующего оспаривания платежей в их адрес, поскольку при дальнейшем развитии банкротного дела погашение их требований может квалифицироваться в качестве преимущественного (по отношению к другим кредиторам) удовлетворения. «Если суд введет процедуру банкротства, то требования, возникшие позднее принятия заявления должника к производству суда (так называемые "текущие платежи"), могут быть просужены в общем исковом порядке. Требования, возникшие до указанного момента (так называемые "реестровые требования"), должны быть предъявлены ко включению в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве»,— подчеркивает юрист.

Госпожа Сулим предупреждает, что по статистике шансы на то, что незалоговый кредитор третьей очереди (к которым относится ООО «ЕТУ») сможет удовлетворить свои требования хотя бы в большей части, невысоки. Обычно такой категории кредиторов достается 3–5 копеек на 1 рубль включенных в реестр требований. Госпожа Тихонова обращает внимание, что, согласно статистике рассмотрения дел о банкротстве, их длительность составляет не менее трех лет. «Чем больше кредиторов, тем больше усилий приходится предпринимать для розыска имущества и тем выше конфликтность и длительность дела о банкротстве. Однако если есть перспективы ввода реабилитационных процедур (в том числе — заключения мирового соглашения), то удовлетворение требований кредиторов может быть более оперативным»,— рассуждает она.

Оба юриста считают, что шансы на возврат долгов перед сотрудниками выше. Обычно их требования удовлетворяются в рамках конкурсного производства в приоритетном порядке. «Но если работники де-юре не имеют договорных отношений непосредственно с банкротом, а оформлены в другом юрлице или у субподрядчика, увы, сами они никаких требований заявлять не могут, добиваться погашения задолженности со стороны банкрота будут их непосредственные наниматели, а те попадут в третью очередь»,— отмечает госпожа Сулим.

Александра Тен