Зеленский попросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО Patriot

Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа о дополнительных поставках систем ПВО Patriot. Как сообщил Белый дом, американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности использовать комплексы, имеющиеся в Европе.

«Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения»,— сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге. По ее словам, особенно украинский президент обратил внимание на Partiot. «И президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе»,— рассказала госпожа Левитт.

По итогу переговоров Дональда Трампа и президента России Владимира Путина российская сторона назвала прекращение военной помощи Украине одним из условий прекращения огня. Американская сторона этот вопрос не комментировала.

Лусине Баласян