Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе достигла 4,2 тыс. кв. м

Экстренным службам не удается остановить распространение огня на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, площадь возгорания достигла 4,2 тыс. кв. м, сообщает оперативный штаб региона.

На место чрезвычайного происшествия прибывают дополнительные силы пожарных, в ликвидации огня задействованы 357 человек и 140 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда.

Пожар возник минувшей ночью после того, как территорию нефтебазы атаковали три беспилотника вооруженных сил Украины. В результате падения обломков дронов был поврежден трубопровод между резервуарами, а затем одна из емкостей с нефтепродуктами разгерметизировалась и загорелась. В настоящее время пожарные тушат три объекта: один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг емкости.

Нефтебаза вблизи станицы Кавказской Краснодарского края обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум».

Анна Перова, Краснодар